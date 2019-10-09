В РОАД указали, что рост ставок сбора приведет к увеличению цен на автомобили, что на фоне падения реальных доходов населения «крайне негативно» отразится как на самой отрасли, так и на экономике в целом. Кроме того, сообщили дилеры, из-за нового утильсбора продажи некоторых автобрендов станут нерентабельными.





Это в свою очередь может привести к закрытию 200–300 дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. сотрудников, а также сокращению налоговых платежей, передает РБК.





«Несмотря на снижение рынка, продажи наших автомобилей показывают рост», — заявил РБК представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский. По его словам, достичь таких результатов удалось «благодаря самой высокой в индустрии доле локализации, обновлению модельного ряда» и конструктивной работе с партнерами-дилерами.









В сентябре «Коммерсантъ» сообщил о предложении Минпромторга с 1 января 2020 года поднять утильсбор на автомобили в среднем на 80% (в легковом сегменте — на 110%). Комментируя статью газеты, представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус тогда сообщил, что этот вопрос активно обсуждается в правительстве.





Согласно октябрьскому прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи легковых автомобилей в России упадут более чем на 2%. Снижение будет продемонстрировано впервые за три года.