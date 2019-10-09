Об этом заявили представители одной из китайских компаний в рамках европейского автомобильного конгресса 8 октября.





— Проводили переговоры с Geely, планируется, что этот проект будет реализовываться в начале 2020 года, — отметил основатель компании по производству зарядных устройств для электромобилей Вильям Ченг. — Это будет совместный центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей.









На конгресс в Минск приехали более 300 инженеров из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Кроме новейших разработок белорусских ученых были представлены и зарубежные новинки по созданию экологически чистого и безопасного авто.



