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В Беларуси может появиться центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей

Центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей может появиться в Беларуси, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на СТВ.

Об этом заявили представители одной из китайских компаний в рамках европейского автомобильного конгресса 8 октября.

— Проводили переговоры с Geely, планируется, что этот проект будет реализовываться в начале 2020 года, — отметил основатель компании по производству зарядных устройств для электромобилей Вильям Ченг. — Это будет совместный центр по разработке и производству зарядных устройств для электромобилей.


На конгресс в Минск приехали более 300 инженеров из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Кроме новейших разработок белорусских ученых были представлены и зарубежные новинки по созданию экологически чистого и безопасного авто.
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