Принадлежащий российскому «Коммерсанту» журнал «Огонек» начал серию публикаций о том, как Китай осваивает постсоветское пространство. Цикл начинается с Беларуси — «самой советской из бывших братских республик» (по версии «Огонька»), пишет "Солидарность"





В начале статьи речь идет о военном сотрудничестве — участии китайских военных в белорусских парадах и создании РСЗО «Полонез». А также о китайских студентах, доминирующих среди иностранных учащихся в белорусских вузах. И китайском языке в белорусских банкоматах.





Далее издание переходит к рассказу об экономических взаимоотношениях. О развернувшихся по всему Минску стройках, о будущем стадионе и бассейне за счет китайской казны, а также о скором кредите взамен российского.





Индустриальный парк «Великий камень» в статье «Огонька» предстает, как многообещающий проект с неясным будущим:





— Уже сегодня в «Великом камне» зарегистрировалось почти 60 компаний-резидентов. Не только из Китая и Беларуси, но и из Европы и СНГ. И хотя говорят об индустриальном парке много, пока это лишь красивые фразы с большими цифрами и многообещающими перспективами. Страна томится в ожидании: так что же дальше?





Издание приводит комментарий директора белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого. Эксперт объясняет: Китаю мало выгодного географического расположения Беларуси, нужен прямой выход на европейский рынок. А с этим у нашей страны, ставшей членом ЕАЭС, трудноразрешимые проблемы.









«Огонек» рассказывает также о проблемных белорусско-китайских проектах — от светлогорского ЦКК до добрушской бумажной фабрики.





— Пока плоды белорусско-китайского сотрудничества напоминают товары с AliExpress: на картинке — одно, на деле — другое. Продавец при этом по-русски и по-английски ни слова — разводит руками, лепечет что-то на своем и ответственность за произошедшее брать не собирается, — делает выводы автор статьи.





А завершение публикации в исполнении Сивицкого еще более пессимистично:





— Если смотреть на ситуацию со стороны, то складывается впечатление, что у белорусского государства нет четкой стратегии развития на будущее. Какими мы будем через 10–15 лет? Сохранимся ли мы как суверенное и независимое государство? На фоне дискуссий и спекуляций об углублении интеграции с Россией закрадываются сомнения, в том числе и у иностранных инвесторов. Тогда какой вообще смысл Китаю развиваться в Беларуси? Проще уж напрямую налаживать контакты с европейскими странами, а западным инвесторам сразу решать вопросы с россиянами.