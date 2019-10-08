Первый энергоблок БелАЭС в Островце готов на 95%, второй — на 70%

— Мы оцениваем готовность первого энергоблока — порядка 95%. Это высокая готовность. Второй энергоблок готов — порядка 70%. Следующим ключевым событием на площадке строительства будет завоз ядерного топлива, — сообщила Лилия Дулинец, замдиректора Департамента по ядерной энергетике Минэнергетики Беларуси, во время круглого стола по Белорусской АЭС на Белорусском энергетическом экологическом форуме в Минске.





Алексей Екидин, директор агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», рассказал, что в августе 2019 года специалисты провели замеры «нулевого фона» территории, прилегающей к АЭС в Островце. Это значит, что они зафиксировали радиационный фон до запуска станции. В том числе провели полевую спектрометрию и замерили фон на трех участках реки Вилии. Финальный отчет по всем замерам «нулевого фона» будет представлен в декабре.





Эксперт из Италии, член совета директоров компании Meatecs Франческо Вичинанца отметил, что эти замеры провели с высокой точностью и большим профессионализмом.









Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​





Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает. 1−4 октября 2019 года в Литве прошли Национальные учения по гражданской защите на случай ядерного инцидента.









Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

