Леонид Заико: Лукашенко уже нигде не принимают

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико напомнил, что во время президентской кампании в Украине Александр Лукашенко промоутировал Петра Порошенко, передает «Салiдарнасць»





— На месте Зеленского, конечно, руки подавать нельзя было, потому что он явно выступил в поддержку бывшего президента, — заметил экономист в программе Примус. — Александру Григорьевичу скучно. Ему не с кем говорить вообще в Минске. В Кремль он приезжает как фигура молодого человека, стоящего на остановке возле нархоза на Свердлова. В скверике стоит такой, руку протянувши. ...Куда ему еще ехать. Нигде не принимают.