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Либерализация по-белорусски: Дьявол кроется в деталях

IT-изнесмен привел пример, как эффективно может работать экономика страны в условиях либерализации.

Либерализация по-белорусски: Дьявол кроется в деталях
Бизнесмен прокомментировал заявление первого вице-премьера Александра Турчина о том, что правительство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса.

— Если смотреть на внешнюю картинку, можно сказать, что ситуация у нас  вроде как неплохая. Создать компанию можно быстро, особых затрат не требуется, — отметил Валерий Семилетов в программе  Примус. — На самом деле в сфере услуг в Беларуси ты можешь начать вести бизнес за неделю, если не нужно лицензирование. Приняли декрет № 7, самозанятость — пожалуйста, работайте, господа! Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Когда ты начинаешь работать, у тебя возникают вопросы. Следом у нас принимают закон о том, что будут проверять все предприятия, где средняя зарплата ниже 400 рублей. А как это коррелирует с либерализацией?

Бизнесмен добавил, что он находится в действительно либеральных условиях, потому что работает в IТ-секторе.

— Поэтому мне жаловаться не на что. Но в то же время я понимаю, что основная масса страны живет по другим законам. И это проблема. Потому что мы, например, можем использовать элементы английского права в своей деятельности при заключении договоров, другие этой возможности лишены. И таких моментов очень много: это и социальные отчисления, и бухгалтерская отчетность.


Валерий Семилетов напомнил, что за 10 лет с момента создания Парка высоких технологий ІТ-сфера показала пример, как может работать экономика страны в условиях либерализации:

— Вопрос даже не в росте, а во всех показателях. Что мы видим? Высокую среднюю зарплату. Компании начинают брать на себя часть социальной политики, чтобы конкурировать за хороших работников. Это происходит массово. Плюс есть постоянный прирост в этом секторе. Мы видим, что либерализация свой эффект дает, и для этого достаточно лет десяти. Может быть, другие секторы не смогут так быстро расти, потому что ориентированы на внутренний рынок или на внутренний и внешний рынки в разных пропорциях, но сама по себе модель проверена, и я бы ее распространял.
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