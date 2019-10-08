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Беларусь надеется на переговоры с Россией по ценам на газ на 2020 год

В течение текущей недели официальный Минск проведет переговоры с Россией по ценам на природный газ в 2020 году, сообщает interfax.

Министр энергетики Беларуси Виктор Коронкевич не стал озвучивать предложения белорусской стороны по ценам на газ, но отметил, что соответствующая работа ведется на уровне профильных министерств с учетом подготовки дорожных карт по интеграции.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал о ценах на газ и о компенсации за нефтяной маневр


 


Стоит отметить, что ранее российская сторона категорически отказалась говорить о ценах на газ, пока не будет решен вопрос об углублении интеграции. По крайней мере такое заявление озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По словам вице-министра только после завершения переговоров по интеграции будет понятно, как стороны будут сближать рынки газа и будет ли создан единый или общий рынок газа.

Москва не будет обсуждать цену на газ для Беларуси пока не завершатся переговоры об интеграции


В свою очередь Беларусь надеется решить вопрос с ценой и интеграционные аспекты одновременно. Официальный Минск рассчитывает и на снижение объемов импорта природного газа в связи с запуском БелАЭС.
Источник: СК/АА belsat.eu
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