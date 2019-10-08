Беларусь надеется на переговоры с Россией по ценам на газ на 2020 год

Министр энергетики Беларуси Виктор Коронкевич не стал озвучивать предложения белорусской стороны по ценам на газ, но отметил, что соответствующая работа ведется на уровне профильных министерств с учетом подготовки дорожных карт по интеграции.





Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал о ценах на газ и о компенсации за нефтяной маневр

















Стоит отметить, что ранее российская сторона категорически отказалась говорить о ценах на газ, пока не будет решен вопрос об углублении интеграции. По крайней мере такое заявление озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По словам вице-министра только после завершения переговоров по интеграции будет понятно, как стороны будут сближать рынки газа и будет ли создан единый или общий рынок газа.





Москва не будет обсуждать цену на газ для Беларуси пока не завершатся переговоры об интеграции









В свою очередь Беларусь надеется решить вопрос с ценой и интеграционные аспекты одновременно. Официальный Минск рассчитывает и на снижение объемов импорта природного газа в связи с запуском БелАЭС.



