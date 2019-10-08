Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Активы Аверьянова выставили на продажу. За сколько продают "Дримленд" и стройрынок

Антикризисный управляющий — ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант» выставил на торги имущество обанкротившейся компании «Ростэм» на сумму 26,1 млн рублей.


Имущество продается в рамках ликвидационного производства, открытого судом по требованию кредиторов.

Центральный рынок строительных материалов в Уручье продается за 9,4 млн рублей, парк развлечений «Дримленд» оценен в 9,75 млн, агрофирма «Илья» — в 6,9 млн рублей.

Организатор торгов ООО «Фрондера» проведет аукцион 6 ноября в Минске.

Напомним, активы банкротного «Ростэм» — это то, что осталось от бизнеса беглого предпринимателя Юрия Аверьянова.


Как стало недавно известно, по просьбе Генпрокуратуры бизнесмена задержали в Германии для экстрадиции, однако затем он был освобожден из-под стражи и ожидает решения судебных инстанций по своему делу под подпиской.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru