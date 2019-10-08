



Имущество продается в рамках ликвидационного производства, открытого судом по требованию кредиторов.





Центральный рынок строительных материалов в Уручье продается за 9,4 млн рублей, парк развлечений «Дримленд» оценен в 9,75 млн, агрофирма «Илья» — в 6,9 млн рублей.





Организатор торгов ООО «Фрондера» проведет аукцион 6 ноября в Минске.





Напомним, активы банкротного «Ростэм» — это то, что осталось от бизнеса беглого предпринимателя Юрия Аверьянова.









Как стало недавно известно, по просьбе Генпрокуратуры бизнесмена задержали в Германии для экстрадиции, однако затем он был освобожден из-под стражи и ожидает решения судебных инстанций по своему делу под подпиской.