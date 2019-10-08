Активы Аверьянова выставили на продажу. За сколько продают "Дримленд" и стройрынок
Антикризисный управляющий — ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант» выставил на торги имущество обанкротившейся компании «Ростэм» на сумму 26,1 млн рублей.
Имущество продается в рамках ликвидационного производства, открытого судом по требованию кредиторов.
Центральный рынок строительных материалов в Уручье продается за 9,4 млн рублей, парк развлечений «Дримленд» оценен в 9,75 млн, агрофирма «Илья» — в 6,9 млн рублей.
Организатор торгов ООО «Фрондера» проведет аукцион 6 ноября в Минске.
Напомним, активы банкротного «Ростэм» — это то, что осталось от бизнеса беглого предпринимателя Юрия Аверьянова.
Как стало недавно известно, по просьбе Генпрокуратуры бизнесмена задержали в Германии для экстрадиции, однако затем он был освобожден из-под стражи и ожидает решения судебных инстанций по своему делу под подпиской.
Источник: officelife
17:37 08/10/2019