МТЗ хочет производить высокотехнологические тракторы





"Речь идет о создании современного модельного ряда, широкого как по мощности, так и по свойствам, рассчитанного для различных рынков. Различия между простыми и высокотехнологичными моделями будут существенны.





Мы планируем, что развитие этих двух направлений будет протекать параллельно. То есть простая техника будет ориентирована на страны, где необходимы тракторы "без наворотов" и по демократичным ценам, а новая линейка техники — в основном на высокотехнологичные рынки Европы и Америки", — объясняет специалист.





В ближайшее время планируется дополнить тракторы "Беларус" такими функциями, как автоматическая трансмиссия, системами автовождения.





"Мы также намерены максимально приблизить наш трактор к конечному потребителю. То есть основные элементы техники будут выпускаться здесь, а ее сборка и окончательная комплектация — на заводах, приближенных к рынкам сбыта", — делится планами Стасилевич.









Он добавляет, что фирменный стиль дизайна планируется сохранить и в новых тракторах МТЗ.