Из отчетности следует, что предприятие нарастило выручку на 14%, до 146,3 млн рублей. Прибыль от реализации — в 2,6 раза, чистую прибыль — в 88 раз, до 5,4 млн рублей.





Благодаря укреплению курса рубля у предприятия появились положительные курсовые разницы, которые улучшили совокупный результат.





Если годом ранее у предприятия был убыток от финансовой деятельности в размере 0,8 млн рублей, то в этом году предприятие получило прибыль от финансовой деятельности в размере 2,1 млн рублей.