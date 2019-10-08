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Укрепление рубля помогло "МАПИДу" резко увеличить чистую прибыль

Крупнейшее предприятие строительной отрасли страны ОАО «МАПИД» опубликовало отчетность за полугодие 2019 года.

Из отчетности следует, что предприятие нарастило выручку на 14%, до 146,3 млн рублей. Прибыль от реализации — в 2,6 раза, чистую прибыль — в 88 раз, до 5,4 млн рублей.

Благодаря укреплению курса рубля у предприятия появились положительные курсовые разницы, которые улучшили совокупный результат. 

Если годом ранее у предприятия был убыток от финансовой деятельности в размере 0,8 млн рублей, то в этом году предприятие получило прибыль от финансовой деятельности в размере 2,1 млн рублей.
Источник: officelife
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