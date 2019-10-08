Самые честные налогоплательщики. 99,5% белорусов не обманывают налоговиков
Увеличения налоговых ставок в 2020 г. не будет. Но и уменьшения тоже.
Об этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко заявил на телеканале «Беларусь 1» в воскресенье, 6 октября. Он также рассказал про законопослушность белорусских субъектов хозяйствования и применение современных технологий в практике налоговых органов.
Мораторий на изменение налоговых ставок
В следующем году правительство будет продолжать объявленный президентом курс на сохранение стабильности налоговой системы. В частности, планируется сохранение моратория на изменение налоговых ставок.
«Что касается увеличения налоговых ставок, их не стоит ожидать. К сожалению, уменьшения тоже. Здесь, наверное, именно такая ситуация, когда стабильность – это очень хорошо», – высказал свое видение проблемы С. Наливайко.
По словам министра, кое-какие изменения в налоговом законодательстве возможны. Но все они будут иметь исключительно косметический характер и не затронут интересов большинства плательщиков налогов.
«Возможно, где-то поправится понятийный аппарат, еще какие-то мелкие детали. Но существенных изменений не приходится ожидать, их не будет», – выразил уверенность С. Наливайко.
Напомним, не так давно некоторые российские СМИ распространили информацию о том, что Беларусь и Россия вскоре должны принять единый Налоговый кодекс. После ознакомления с интервью нашего министра становится понятно, что если это когда-нибудь и произойдет, то точно не со следующего года.
Презумпция добросовестности плательщиков
Сергей Наливайко уверен, что подавляющее большинство налогоплательщиков (он назвал цифру в 95– 96%) – законопослушные субъекты хозяйствования. Из оставшихся около 3–3,5% – это те, кто допускает неточности или ошибки в заполнении деклараций и уплате налогов «либо в силу незнания законодательства, либо в силу объективных причин».
В качестве примера министр привел ситуацию, когда у субъектов хозяйствования зафиксирована несвоевременная уплата налогов по причине банального отсутствия денег на расчетном счете.
И только около 0,5% плательщиков занимаются умышленным занижением налоговой базы, минимизацией налоговых платежей и тому подобными «некрасивыми» вещами. На них, по словам министра, и сосредоточена работа всех контролирующих органов.
В то же время ни о какой реинкарнации нашумевшего Указа № 488 о лжепредпринимательской деятельности в ст. 33 Налогового кодекса говорить не стоит: ее применение будет возможно лишь при наличии веских доказательств. Хотя С. Наливайко согласился с мнением о том, что здесь на первый план выходит правоприменительная практика, и позиция Верховного Суда по данному вопросу приобретает главенствующее значение.
В ногу со временем
Отвечая на вопрос о применении цифровых технологий в работе налоговых органов, министр отметил, что именно они и позволили в полной мере запустить камеральный контроль. Теперь, если какие-то декларации попадают к работникам налоговых органов с ошибками, то их сначала анализирует специальная программа, которая в автоматическом режиме направляет плательщику уведомление об обнаруженных нестыковках.
При этом только за I полугодие т.г. плательщикам было направлено 26 тыс. таких уведомлений. И около 96% субъектов хозяйствования, воспользовавшись этими «подсказками», исправили свои налоговые обязательства.
«Таким образом, в бюджет дополнительно поступило почти 200 млн руб. налогов», – подвел итоги применения налоговыми органами камерального контроля С. Наливайко.
При этом он подчеркнул, что подобное цифровое взаимодействие не повлекло никаких штрафных последствий для плательщиков налогов, допустивших ошибки.
Впечатляющими темпами увеличилось число плательщиков, открывших личные кабинеты в налоговых сервисах, – почти в пять раз по сравнению с 2018 г. «Мы надеемся, что эта динамика сохранится. Для этого стараемся разрабатывать новые сервисы, чтобы они были удобные, понятные и востребованные», – поделился планами министр.
Он также напомнил, что Беларусь уже перешла на экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц, и теперь каждый такой плательщик имеет право уплачивать налоги не по месту регистрации, а где ему вздумается.
«И порядка 40 тыс. человек уже воспользовались этой возможностью. Мы планируем развивать это направление таким образом, чтобы и субъекты хозяйствования могли пользоваться таким механизмом», – привел доказательства правильности принятого решения С. Наливайко.
По его мнению, задача-максимум, стоящая перед налоговыми органами, – добиться такого положения дел, чтобы их вообще было не нужно посещать, а все общение происходило с помощью компьютера или смартфона.
«Думаю, в ближайшие 3–4 года львиная доля плательщиков как раз в этом ключе и будет поступать», – выразил уверенность министр.
Ведь уже сегодня субъекты хозяйствования почти полностью перешли на «электронное» взаимодействие с налоговыми органами: среди юридических лиц таких примерно 90%, а среди индивидуальных предпринимателей – порядка 70%.
Источник: neg.by
16:33 08/10/2019