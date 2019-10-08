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Самые честные налогоплательщики. 99,5% белорусов не обманывают налоговиков

Увеличения налоговых ставок в 2020 г. не будет. Но и уменьшения тоже.


Об этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко заявил на телеканале «Беларусь 1» в воскресенье, 6 октября. Он также рассказал про законопослушность белорусских субъектов хозяйствования и применение современных технологий в практике налоговых органов.

Мораторий на изменение налоговых ставок

В следующем году правительство будет продолжать объявленный президентом курс на сохранение стабильности налоговой системы. В частности, планируется сохранение моратория на изменение налоговых ставок.

«Что касается увеличения налоговых ставок, их не стоит ожидать. К сожалению, уменьшения тоже. Здесь, наверное, именно такая ситуация, когда стабильность – это очень хорошо», – высказал свое видение проблемы С. Наливайко.

По словам министра, кое-какие из­менения в налоговом законодательстве возможны. Но все они будут иметь исключительно косметический характер и не затронут интересов большинства плательщиков налогов.

«Возможно, где-то поправится понятийный аппарат, еще какие-то мелкие детали. Но существенных изменений не приходится ожидать, их не будет», – выразил уверенность С. Наливайко.

Напомним, не так давно некоторые российские СМИ распространили ин­формацию о том, что Беларусь и Россия вскоре должны принять единый Налоговый кодекс. После ознакомления с интервью нашего министра становится понятно, что если это когда-нибудь и произойдет, то точно не со следующего года.

Презумпция добросовестности плательщиков

Сергей Наливайко уверен, что подавляющее большинство налогоплательщиков (он назвал цифру в 95– 96%) – законопослушные субъекты хозяйствования. Из оставшихся около 3–3,5% – это те, кто допускает неточности или ошибки в заполнении деклараций и уплате налогов «либо в силу незнания законодательства, либо в силу объективных причин». 

В качестве примера министр привел ситуацию, когда у субъектов хозяйствования зафиксирована не­своевременная уплата налогов по причине банального отсутствия денег на расчетном счете.

И только около 0,5% плательщиков занимаются умышленным занижением налоговой базы, минимизацией налоговых платежей и тому подобными «некрасивыми» вещами. На них, по словам министра, и сосредоточена работа всех контролирующих органов.


В то же время ни о какой реинкарнации нашумевшего Указа № 488 о лжепредпринимательской деятельности в ст. 33 Налогового кодекса говорить не стоит: ее применение будет возможно лишь при наличии веских доказательств. Хотя С. На­ливайко согласился с мнением о том, что здесь на первый план выходит правоприменительная практика, и позиция Верховного Суда по данному вопросу приобретает главенствующее значение.

В ногу со временем

Отвечая на вопрос о применении цифровых технологий в работе налоговых органов, министр отметил, что именно они и позволили в полной мере запустить камеральный конт­роль. Теперь, если какие-то декларации попадают к работникам налоговых органов с ошибками, то их сначала анализирует специальная про­грамма, которая в автоматическом режиме направляет плательщику уве­домление об обнаруженных не­стыковках.

При этом только за I полугодие т.г. плательщикам было направлено 26 тыс. таких уведомлений. И около 96% субъектов хозяйствования, воспользовавшись этими «подсказками», ис­правили свои налоговые обязательства.

«Таким образом, в бюджет дополнительно поступило почти 200 млн руб. налогов», – подвел итоги применения налоговыми органами камерального контроля С. Наливайко.

При этом он подчеркнул, что подобное цифровое взаимодействие не повлекло никаких штрафных по­следствий для плательщиков налогов, допустивших ошибки.

Впечатляющими темпами увеличилось число плательщиков, открывших личные кабинеты в налоговых сервисах, – почти в пять раз по сравнению с 2018 г. «Мы надеемся, что эта динамика сохранится. Для этого стараемся разрабатывать новые сервисы, чтобы они были удобные, понятные и востребованные», – поделился планами министр.

Он также напомнил, что Беларусь уже перешла на экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц, и теперь каждый такой плательщик имеет право уплачивать налоги не по месту регистрации, а где ему вздумается.

«И порядка 40 тыс. человек уже воспользовались этой возможностью. Мы планируем раз­вивать это направление таким образом, чтобы и субъекты хозяйствования могли пользоваться таким механизмом», – привел доказательства правильности принятого решения С. Наливайко.


По его мнению, задача-максимум, стоящая перед налоговыми органами, – добиться такого положения дел, чтобы их вообще было не нужно посещать, а все общение происходило с помощью компьютера или смартфона.

«Думаю, в ближайшие 3–4 года львиная доля плательщиков как раз в этом ключе и будет поступать», – выразил уверенность министр.

Ведь уже сегодня субъекты хозяйствования почти полностью перешли на «электронное» взаимодействие с налоговыми органами: среди юридических лиц таких примерно 90%, а среди индивидуальных пред­принимателей – порядка 70%.
Источник: neg.by
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