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Шантаж: Россия назначит цену на газ после подготовки дорожных карт по "интеграции"

Минск и Москва обсуждают вопрос цены на газ для Беларуси в 2020 году в контексте подготовки дорожных карт по интеграции.

Шантаж: Россия назначит цену на газ после подготовки дорожных карт по "интеграции"
Об этом сообщил журналистам во вторник в Минске министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт", - сказал Каранкевич.

Он пояснил, что "сейчас ведется работа по подготовке  дорожных карт,  созданы соответствующие рабочие группы на уровне профильных министерств и на уровне экспертов также рассматриваются отдельно вопросы и по ценообразованию".

Министр ещё раз отметил,  "надо дождаться просто, когда эти дорожные карты будут подготовлены". При этом, по его словам, "активная работа по ним ведется, в том числе и на уровне даже руководителей отраслевых министерств", - добавил Каранкевич.


Напомним, Беларусь до сих пор не имеет согласованной цены на импорт газа в 2020 году. В 2019 году истекает срок действия ранее согласованной цены - $127 за тысячу кубометров. Ранее Минск неоднократно упрекал Москву в затягивании газовых переговоров.

Ранее также сообщалось, что на межправительственном уровне продолжается согласование 31 дорожной карты в рамках программы "интеграции" по актуализации договора о "союзном государстве". 

Ожидается, что программа может быть подписана главами Беларуси и России 8 декабря, в день 20-летия с даты подписания договора.
Источник: interfax.by
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