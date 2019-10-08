Доллар и российский дешевеют уже третий день подряд
Белорусский рубль по итогам торгов 8 октября отправил доллар на минимум за 14 дней, а рубль РФ на минимум за 25 дней
Укреплением белорусского рубля к валютной корзине на 0,04% завершились торги во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Курс доллара опустился лишь на 0,0012 рубля до 2,0696 BYN/USD и оказался на минимуме за две недели.
Курс евро вырос всего на 0,0018 BYN до 2,2731 BYN/EUR. Европейской валюте удалось прервать серию из трёх снижений.
С начала октября курс евро поднялся лишь на 0,0037 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0042 BYN до 3,1888 BYN/100 RUB.
Рубль РФ за последние десять торгов лишь однажды подорожал. Суммарное падение за это время составило −0,0490 BYN.
Сегодняшние торги российская валюта завершила на минимуме за 25 дней.
Центробанк России
Банк России незначительно ослабил российскую валюту к доллару и евро расчётами на завтра:
официальный курс доллара вырос всего на 4 копейки до 64,8672 российских рублей;
официальный курс евро поднялся на 9 копеек до 71,2372 российских рублей.
Источник: select.by
14:06 08/10/2019