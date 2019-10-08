Доллар и российский дешевеют уже третий день подряд

Укреплением белорусского рубля к валютной корзине на 0,04% завершились торги во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Курс доллара опустился лишь на 0,0012 рубля до 2,0696 BYN/USD и оказался на минимуме за две недели.





Курс евро вырос всего на 0,0018 BYN до 2,2731 BYN/EUR. Европейской валюте удалось прервать серию из трёх снижений.





С начала октября курс евро поднялся лишь на 0,0037 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0042 BYN до 3,1888 BYN/100 RUB.





Рубль РФ за последние десять торгов лишь однажды подорожал. Суммарное падение за это время составило −0,0490 BYN.





Сегодняшние торги российская валюта завершила на минимуме за 25 дней.









Центробанк России

Банк России незначительно ослабил российскую валюту к доллару и евро расчётами на завтра:





официальный курс доллара вырос всего на 4 копейки до 64,8672 российских рублей;

официальный курс евро поднялся на 9 копеек до 71,2372 российских рублей.