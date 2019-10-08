В Эквадоре захвачены 3 нефтяных месторождения
В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, ЧП произошло в провинциях Орельяна и Сукумбиос в регионе Амазонки.
Компания Petroamazonas EP закрыла производство из-за того, что злоумышленники захватили предприятия.
Сообщения о том, что месторождения контролируются "чужаками", размещены в
твиттере энергетического ведомства страны.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
09:37 08/10/2019