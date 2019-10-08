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В Беларуси создается Аудиторская палата

Собрание по учреждению Аудиторской палаты пройдет 5 ноября. Об этом Office Life сообщили в Минфине.

К настоящему времени Министерство финансов утвердило состав наблюдательного совета по аудиторской деятельности — совещательного органа, который будет курировать деятельность Аудиторской палаты.

От сообщества аудиторов в состав Набсовета включен гендиректор «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко.

Напомним, проект создания Аудиторской палаты предусматривает, что все аудиторы — юрлица и предприниматели — будут платить взносы на ее содержание. Аудиторская палата будет проверять качество работы аудиторов и в случае выявления нарушений наказывать членов, вплоть до исключения из состава палаты. Такое исключение сделает невозможной работу на рынке аудиторских услуг.


Создание Аудиторской палаты — необходимое условие интеграции белорусских специалистов на едином рынке аудиторских услуг ЕАЭС.
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