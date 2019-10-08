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Перепись населения ведется за деньги спонсоров и грант

Доля финансирования республиканского бюджета в проект переписи населения — 35%. Остальные деньги внесли Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), БРСМ, «Беларуськалий», «Белфармация», Минский тракторный завод, «Евроопт» и ПВТ.

Кроме того, Белстат получил на проведение переписи грант от Всемирного банка на $1,9 млн.

Суммарная стоимость переписи (с учетом оборудования, которое предоставили спонсоры) оценивается cуммой 24 млн рублей.

Как пояснили в Белстате, по завершении переписи все оборудование, предоставленное спонсорами, будет передано госорганизациям. В частности, организациям здравоохранения будут переданы почти 6 тыс. электронных планшетов, а организациям образования — еще 3 тыс. штук. Остальные 4 тыс. штук планируется передать по запросам госорганизаций. Также Белстат распорядится фирменными портфелями.
Officelife.media
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