Перепись населения ведется за деньги спонсоров и грант
Доля финансирования республиканского бюджета в проект переписи населения — 35%. Остальные деньги внесли Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), БРСМ, «Беларуськалий», «Белфармация», Минский тракторный завод, «Евроопт» и ПВТ.
Кроме того, Белстат получил на проведение переписи грант от Всемирного банка на $1,9 млн.
Суммарная стоимость переписи (с учетом оборудования, которое предоставили спонсоры) оценивается cуммой 24 млн рублей.
Как пояснили в Белстате, по завершении переписи все оборудование, предоставленное спонсорами, будет передано госорганизациям. В частности, организациям здравоохранения будут переданы почти 6 тыс. электронных планшетов, а организациям образования — еще 3 тыс. штук. Остальные 4 тыс. штук планируется передать по запросам госорганизаций. Также Белстат распорядится фирменными портфелями.
09:09 08/10/2019