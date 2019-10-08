Беларусь и Россия не договорились: тариф на роуминг прежний

По словам руководителя Минкомсвязи РФ Константина Носкова, чтобы отменить роуминг необходимо в первую очередь снизить ставку интерконекта в Беларуси — суммы, которую оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. От размера ставки зависит стоимость для абонентов на входящие звонки в международном роуминге.









Сейчас ставка интерконекта в Беларуси составляет $ 0,30 за минуту, тогда как ставка российских операторов – от $ 0,14 до $ 0,19 за минуту. Отмена роуминга без выравнивания ставок приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям каждого российского оператора на 1,5-2 млрд российских рублей ежегодно.





На встрече 3 октября стороны договорились снизить ставку интерконекта до $ 0,015 за минуту. Но разногласия возникли о том, на какие звонки этот тариф должен применяться. В Беларуси считают, что пониженную ставку следует применять, только если российский абонент в роуминге в Беларуси получает входящий звонок от абонента любого российского мобильного оператора. Для всех других типов звонков, например, с городского телефона, ставка должна оставаться прежней – $ 0,30 за минуту.









В России же выступают за то, чтобы все входящие звонки российскому абоненту в роуминге в Беларуси были тарифицированы по сниженной ставке интерконекта. По словам представителей российской стороны, белорусский вариант будет непонятен абоненту, а наличие нескольких тарифов приведет к «шоковым» счетам. Российские операторы также сомневаются в технической возможности такого применения ставки интерконекта.





Кроме того, есть разногласия относительно межоператорских роуминговых тарифов, если абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка. Беларусь выступает за регулирование верхней границы этой платы, но крупнейшие российские операторы выступают против регулирования цен. Российское министерство предлагает зафиксировать межоператорские роуминговые тарифы на уровне $ 0,015 за минуту.









В Минкомсвязи РФ заявляют, что это единственные вопросы, из- за которых стороны не смогли подписать дорожную карту. Вместе с тем представитель ведомства Евгений Новиков заявил, что Россия готова на компромисс.





По итогам совещания 3 октября был объявлен перерыв на одну-две недели, после чего дискуссия продолжится.





Напомним, что вопрос окончательной отмены роуминга планировалось решить до 15 сентября.











