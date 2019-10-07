В стране постоянно совершенствуется система государственных пособий, пишет FINANCE.TUT.BY





— Сейчас при рождении в семье ребенка назначается до 11 видов пособий, — отметил Валерий Ковальков. — Это достаточно разветвленная сеть, она охватывает в том числе и социально уязвимые категории семей, где воспитывается ребенок-инвалид или родители сами инвалиды. Практически каждый третий ребенок в стране получает то или иное пособие — это почти 500 тысяч человек.





Замминистра напомнил, что с 2015 года в стране существует долгосрочная поддержка семей — семейный капитал. На 1 октября текущего года более 74 тысяч семей открыли себе такие депозитные счета. На них зачислен 741 миллион долларов.









Напомним, в Беларуси продлили программу семейного капитала до 31 декабря 2024 года. При этом власти также расширили случаи, когда можно досрочно использовать эти деньги. Досрочно потратить средства по новым правилам смогут также те семьи, которым уже назначили семейный капитал.





С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.