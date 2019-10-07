РФ заблокировала белорусский канал поставок угля

Россия остановила поставки в Украину энергетического угля через Беларусь. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат от партии Батькивщина Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает liga.net





"Вчера (1 октября – Ред.) Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической", - написал он.









По его данным, ежемесячно через Беларусь в Украину поставлялось 300-400 000 тонн российского угля.





"Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент – зимой", – добавил он.