Аудиторская палата создается в Беларуси
Собрание по учреждению Аудиторской палаты пройдет 5 ноября. Об этом Office Life сообщили в Минфине.
К настоящему времени Министерство финансов утвердило состав наблюдательного совета по аудиторской деятельности — совещательного органа, который будет курировать деятельность Аудиторской палаты.
От сообщества аудиторов в состав Набсовета включен гендиректор «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко.
Напомним, проект создания Аудиторской палаты предусматривает, что все аудиторы — юрлица и предприниматели — будут платить взносы на ее содержание. Аудиторская палата будет проверять качество работы аудиторов и в случае выявления нарушений наказывать членов, вплоть до исключения из состава палаты.
Такое исключение сделает невозможной работу на рынке аудиторских услуг.
Создание Аудиторской палаты — необходимое условие интеграции белорусских специалистов на едином рынке аудиторских услуг ЕАЭС.
16:23 07/10/2019