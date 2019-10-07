"Минеральные продукты и продукция химической промышленности составляют почти 50% экспорта, что напрямую подвергает государство риску колебаний цен", - подчеркивается в пресс-релизе S&P, которое подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В" со "стабильным" прогнозом.





"Второй риск связан с отношениями Беларуси с Россией. Около 40% государственного долга Беларуси приходится на Россию, и в прошлом желание России предоставить двустороннее финансирование Беларуси было важным фактором, позволяющим Беларуси своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.





Помимо прямого финансирования, Россия также косвенно поддерживала Беларусь, поставляя нефть и газ по ценам ниже рыночных", - напомнили эксперты агентства.





"Будущее этих субсидированных поставок углеводородов из России в Беларусь в настоящее время остается неопределенным", - подчеркивают в агентстве, отмечая, что в отсутствие компенсации от России за налоговый маневр к 2024 году Беларусь будет фактически импортировать нефть по ценам мирового рынка.





Ссылаясь на оценку властей, эксперты отмечают, что негативное влияние на экономику Беларуси от налогового маневра в период до 2024 года составит $9 млрд (15% ВВП). Это включает совокупное оценочное влияние на бюджет $3 млрд (5% ВВП) и влияние на нефтеперерабатывающие заводы (за счет роста цены импорта нефти – ИФ) $6 млрд (10% ВВП).





В агентстве констатируют низкую эффективность переговоров Минска с Москвой о компенсации за налоговый маневр. "Пока видимость либо временных рамок, либо возможной формы компенсации очень ограничена", - отмечают эксперты.





По их мнению, "Россия связывает вопрос о налоговом маневре с толчком для дальнейшей двусторонней интеграции с Беларусью, например, посредством улучшенной и более скоординированной нормативно-правовой базы и согласованного налогового законодательства".





"Официально переговоры по соглашениям о нефти и газе могут начаться после того, как рабочие группы двух стран завершат дальнейшие шаги по интеграции в конце этого года, но остается неясным, будет ли это на самом деле так", - отмечается в сообщении.





"В нашем текущем прогнозе мы предполагаем, что в конечном итоге будет создан механизм компенсации. Если этого не произойдет, экономическая динамика в Беларуси, вероятно, будет слабее", - подчеркивают аналитики S&P.









Они отмечают, что в случае отсутствия компенсации "бюджетные доходы Беларуси окажутся под давлением, и потребуется ряд компенсационных мер, в том числе повышение цен для внутренних потребителей, что отвлечет бюджетные ресурсы от других видов использования, таких как инвестиции, а также окажет давление на внутренние доходы путем сдерживания потребления".





На этом фоне S&P констатирует, что отношения Беларуси и России "остаются несколько нестабильными".





"Например, несмотря на объявление министром финансов России о двусторонней кредитной линии в размере $600 млн в апреле 2019 года, она так и не была использована. Беларусь также не получит ранее ожидаемый седьмой кредитный транш от Евразийского фонда стабилизации и развития", - полагают в S&P.





По базовому прогнозу агентства, рост экономики Беларуси в среднесрочной перспективе составит около 2% ежегодно.