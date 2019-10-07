Беларусь накормит иранцев мясом





Об этом в программе «Главный эфир» беларусского телевидения сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.





«Мы активно работаем над тем, чтобы сертифицировать беларусскую говядину на рынок Турции. Мы надеемся, что до конца года первые поставки будут осуществлены. Кроме того, хочу отметить, что мы уже 13 сентября отправили первую пробную партию нашей говядины в Иран, куда поставок не было уже почти семь лет. И вот тоже мы долго работали над сертификацией, открыли нашу говядину для иранского рынка. Первая поставка пошла, и, надеюсь, она пройдет успешно«, — сказал он.





Минсельхозпрод также работает над тем, чтобы обеспечить прямой доступ отечественной мясо-молочной продукции на рынок Вьетнама.





«Кроме того, делегация вернулась из Вьетнама, где мы активно работаем над тем, чтобы сертифицировать мясо-молочную продукцию для вьетнамского рынка. Мы уже поставляем туда эту продукцию, но она идет таким путем, как через свободные экономические зоны, но мы хотим, чтобы она заходила прямо. Тем более с Вьетнамом у нас договор о зоне свободной торговли, между ЕАЭС и Вьетнамом», — добавил Алексей Богданов.









По данным Белстата, в январе-июле 2019 года во Вьетнам из нашей страны было поставлено 1 175 т молочной сыворотки, 75 т сухого молока, 61 т несгущенного молока и сливок, 225 т замороженной говядины, 1 097 т куриных субпродуктов.





Также Минсельхозпрод работает над организацией поставок в Китай свекловичного жома. Нашу страну уже посещали китайские эксперты.





«Ну и конечно, Китай, нельзя его обойти стороной. Активно работаем над тем, чтобы открыть для поставок в Китай беларусский свекловичный жом, и также пытаемся завершить (не один год идет) процесс сертификации поставок на Китай нашего беларусского детского питания молочного», — заключил Алексей Богданов.