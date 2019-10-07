БелАЭС ставит крест на развитии "зеленой" энергетики

Строительство БелАЭС приближается к финишу – первый энергоблок намечено сдать до конца 2019 года, второй – в 2020 году. Параллельно с этим энергетики "подкорректировали" правила развития "зеленой" энергетики в стране.





Смысл – ужесточить оставшиеся стимулы, которые в свое время подтолкнули развитие ВИЭ в Беларуси.





До недавнего времени в Беларуси ни один вид электрической генерации так интенсивно не развивался, как генерация на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Минэнерго Беларуси ранее прогнозировало, что к 2020 году – сроку запуска в эксплуатацию БелАЭС – их мощность возрастет до 665 МВт, а отпуск «зеленой» электроэнергии в энергосистему – до 1,3-1,7 млрд кВт/ч в год.





При этом цена покупки 1 кВт/ч «зеленой» энергии в среднем более чем в 5 раз превышает затраты на производство электроэнергии на традиционных энергоисточниках. Как следствие, затраты энергетиков на покупку «зеленой» электроэнергии растут, а это может привести росту тарифов для потребителей.





Кроме того, отмечали энергетики, быстрый рост альтернативной энергии с вводом в эксплуатацию БелАЭС станет угрозой для работы всей энергосистемы страны, ибо для ее сбалансированной работы придется останавливать конденсационные энергоблоки, в том числе ограничивать базовый режима работы БелАЭС. А это недопустимо.





Поэтому нужно сбалансировать развитие всех видов генерации, отмечало Минэнерго. И единственно правильное решение этой ситуации – ограничить создание установок по использованию ВИЭ. Тем более, что доля ВИЭ в потреблении электроэнергии в Беларуси уже достигла запланированного концепцией энергобезопасности показателя – 6%.





Установка для «зеленых» инвесторов: производить для себя, а не поставлять в сеть





С этой целью Минэнерго в начале 2019 года подготовило проект указа президента «О возобновляемых источниках энергии». А. Лукашенко подписал этот указ спустя почти полгода – 24 сентября 2019 года. Лейтмотив указа – более жесткое регулирование развития альтернативной энергетики.





Документ ужесточает подходы к строительству и эксплуатации установок, использующих возобновляемые источники энергии. В частности, для претендентов на продажу энергии ВИЭ в энергосистему вводится запрет на использование бывшего в эксплуатации оборудования.





В связи с ожидаемым профицитом энергии после ввода БелАЭС государство нацеливает владельцев установок ВИЭ на выработку электроэнергии для собственных нужд, а не на продажу в государственную энергосеть.





При этом для собственных нужд владельцы установок, использующих ВИЭ, могут вырабатывать электроэнергию вне квот. Эксперты отмечают, что в последние время многие частные, а также государственные компании проявляют повышенный интерес к производству электроэнергии из ВИЭ, поскольку затраты на электроэнергию растут и никто не верит, что после ввода в эксплуатацию БелАЭС электроэнергия в Беларуси подешевеет.





Более того, если компания производит электроэнергию из ВИЭ для собственных нужд и построила источник для ее производства, к примеру, на юге Беларуси, а ей эта электроэнергия нужна на севере, то указ разрешает передать эту электроэнергию через сети «Белэнерго» к нужному месту ее потребления.





Если же компания произвела больше «зеленой» электроэнергии, чем нужно для собственных нужд, ей разрешат продать ее в сеть «Белэнерго» по стимулирующим коэффициентам. Но, заметим, не по повышающим, как было раньше.





Что касается повышающих коэффициентов, которые действовали на покупку «зеленой» энергии в энергосистему, они сохранятся лишь для тех, кто ввел установки на ВИЭ в рамках квот, распределенных до 1 ноября 2019 года. Эти повышающие коэффициенты будут действовать в течение 10 лет после ввода оборудования в эксплуатацию.









Для новых установок коэффициент при покупке энергии от ВИЭ в энергосистему переводится с «повышающего» на «стимулирующий».





Отметим, что белорусский Закон о возобновляемых источниках энергии предусматривает применение повышающих коэффициентов в течение 10 лет со времени пуска того или иного источника энергии.





Для многих инвесторов 10-летний период закончится в 2021 году. А для компаний, работавших в этой сфере по 15 лет, этот льготный период завершился уже давно, и они еще раньше перешли от повышающего коэффициента 3,0, 2,5, 1,3 к так называемому стимулирующему – 0,75.





Таким образом, новый указ ориентирует «зеленых» инвесторов строить установки по производству ВИЭ исключительно для своих производственных нужд, а не поставлять ее в энергосеть «Белэнерго».





Что больше всего напугало инвесторов





Теперь у Минэнергетики появилось право регулировать подачу «зеленой» энергии в сеть «Белэнерго». Согласно указу, с 1 января 2021 года установки по производству «зеленой» энергии, созданные в рамках квот, распределенных после 1 ноября 2019 года, установленной электрической мощностью 1МВ и более, могут привлечь к регулированию суточного графика покрытия электрической нагрузки белорусской энергосистемы.





Предполагается, что условия привлечения таких установок к регулирования нагрузки энергосистемы будут прописаны постановлением правительства, который появится в развитие указа.





По крайней мере, проектом данного постановления предусматривалось, что в первую очередь к регулированию будут привлекать энергоисточники ГПО «Белэнерго», на втором этапе – блокстанции других субъектов хозяйствования, работающие на углеводородном топливе, а затем, если дойдет очередь, – энергоисточники, работающие на местных видах топлива, и установки ВИЭ.





Ранее Минэнерго отмечало, что с вводом в эксплуатацию БелАЭС электроэнергия от установок ВИЭ требует учета. Поэтому собственников «зеленых» установок мощностью от 1 МВт и более обяжут предоставлять почасовые графики объемов выработки электроэнергии на предстоящие сутки и ее отпуска в электрическую сеть.





Потенциальных инвесторов больше всего обеспокоила норма указа, касающаяся участия установок по производству альтернативной энергии в регулировании нагрузки энергосистемы, хотя указ и ранее подготовленный проект постановления правительства не предусматривают штрафных санкций и других мер воздействия к субъектам хозяйствования за несоблюдение суточных графиков.





Тем не менее, по сути, указ дает право ГПО «Белэнерго», которое является монополистом в этой сфере, регулировать поступление «зеленой» энергии от установок ВИЭ в сеть. Поэтому многие уже задумались, стоит ли инвестировать в «зеленые» проекты в Беларуси.





К тому же данная норма указа противоречит закону о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), согласно которому «Белэнерго» обязано принимать в энергосеть всю произведенную от установок ВИЭ электроэнергию, без каких-либо ограничений.





Ассоциация «Возобновляемая энергетика» намерена подготовить соответствующие аргументы и представить их на рассмотрение главе государства, чтобы добиваться отмены данной нормы, отметил исполнительный директор белорусской ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нистюк.









Для справки





В Беларуси установки по производству возобновляемых источников энергии (ВИЭ), не входящие в состав ГПО «Белэнерго» и подключенные к электросетям энергоснабжающих организаций, увеличили производство электроэнергии в 2018 году на 17,49% по сравнению с 2017 годом до 435,8 млн кВт/ч. Установленная мощность таких ВИЭ увеличилась в 2018 году на 10,1% к 2017 году и составила 293,2 МВт.





В Беларуси к 2020 г суммарная мощность установок по использованию ВИЭ должна увеличиться до 6% к валовому потреблению топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и порядка 7% – от общей установленной мощности энергосистемы.





По данным Минэнерго, средний тариф, по которому «Белэнерго» в 2018 году покупали «зеленую энергию», составил 0,21 долларов за 1 кВт.ч.