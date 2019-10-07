Имеет право! Миллиардер забросал деньгами зрителей бизнес-форума в Санкт-Петербурге
Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на зрителей бизнес-форума в Санкт-Петербурге 20 тыс. долларов.
Его слова приводит челябинский портал "74.ru".
Выступление бизнесмена прошло в Санкт-Петербурге в начале октября.
"Это мои вложения в осуществление моей цели. Я инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства - ему их не жалко", - объяснил бизнесмен. Как уточняет портал, за выступление он заработал 200 тыс. долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей.
Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.
Рыбаков - совладелец корпорации "Технониколь", основатель венчурного фонда Larix и учредитель "Института ускорения экономического развития ("Рыбаков Фонд")".
08:31 07/10/2019