Его слова приводит челябинский портал "74.ru".





Выступление бизнесмена прошло в Санкт-Петербурге в начале октября.





"Это мои вложения в осуществление моей цели. Я инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства - ему их не жалко", - объяснил бизнесмен. Как уточняет портал, за выступление он заработал 200 тыс. долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей.









Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.





Рыбаков - совладелец корпорации "Технониколь", основатель венчурного фонда Larix и учредитель "Института ускорения экономического развития ("Рыбаков Фонд")".



