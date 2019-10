В топ-100 самых скачиваемых приложений попадают работы только трёх белорусских геймдев-компаний: Playgendary, Say Games, а в сентябре впервые присоединилась Gismart. Последняя раньше делала только приложения, связанные с музыкой. Подавляющее большинство игр гиперказуальные, только одна из них казуальная.





Сложившуюся ситуацию комментирует Андрей Михлин, глава геймдев-подразделения Gismart:





— Успех именно жанра гиперказуальных игр — закономерный тренд. Причину я вижу в том, что гиперказуалки — массовый продукт с максимально широкой аудиторией. С точки зрения игрока у них простые механики, короткие игровые сессии в несколько минут. Требуется минимум усилий, чтобы играть. Поэтому гиперказуалки уверенно держат игровые топ чарты мобильных сторов.





С точки зрения разработчика, одну гиперказуальную игру сделать примерно в 10 раз дешевле, чем одну казуалку. Соответственно за тот же бюджет можно вывести на рынок и протестировать больше гипотез и MVP, повышая свои шансы на успех.









Но одной скорости недостаточно, чтобы продукт стал успешным. Здесь нужна сильная маркетинговая экспертиза и опыт вывода мобильных продуктов на рынок. Например, в Gismart эта экспертиза нарабатывалась долгое время. Именно опыт и налаженные маркетинговые механизмы позволяют нам эффективно выводить новые продукты на рынок.





Но стоит продукту стать успешным, как он начинает влиять на мировой геймдев рынок. К примеру, у нашей Cool Goal уже появились аналоги со схожим геймплеем. В целом, выпуская игровой продукт, любой разработчик и издатель ориентируется на тенденции рынка и, взяв самое лучшее, добавляет свою изюминку. Если игра выстреливает — уже другие разработчики обращают на него внимание, делают реверс-инжиниринг и перенимают лучшие практики.





CEO Playgendary Дмитрий Шеленговский говорит:





— Наша команда активно мониторит все тренды на рынке через AppAnnie и другие инструменты. Это один из ключевых факторов, почему нам удается выпускать настолько популярные игры.





Например, Bouncemasters — один из проектов нашей серии Masters. Правильно подобранный тайминг запуска, качественный продакшн и грамотное оперирование со стороны маркетинга, помогли проекту попасть в топ и так долго удерживаться в нем. На пике в сентябре 2019 года в Google Play проект занимал пятое место в категории игр, а на iOS седьмое место в общем рейтинге игр в США.





Мне кажется, что арт — один из важных аспектов таких проектов. Он должен быть ярким и цепляющим, дарить позитивные эмоции. Осо нно сейчас, когда люди постоянно в стрессе и просто хотят расслабиться. В случае с Bouncemasters нам удалось связать аддиктивный геймплей, а также выделяющийся арт — и занять свою нишу.









Представители SayGames от комментариев отказались.





В графике ниже (перезагрузите страницу, если он не отображается) использованы открытые данные сервиса Datamagic.rocks — рейтинг топ-100 по скачиваниям во всех странах на все устройства. В отличие от своего главного конкурента Sensor Tower он предоставляет для бесплатных пользователей историю скачиваний в Google Play и App Store за последние пять лет. В платной версии возможно сравнить помесячно выручки приложений.

Цифры обозначают миллионы скачиваний.

«P» — это Playgendary, «SG» — SayGames, «G» — Gismart. Игры паблишеров для удобства обозначены цветом: Playgendary — оттенки красного, SayGames — оттенки синего, Gismart — жёлтые.

В период с января 2015 года по май 2018-го игры белорусских разработчиков в топ-100 не входили. Белорусы стали попадать туда сравнительно недавно — с мая 2018 года. При этом пока ни один проект ни одной из компаний не попал в топ-100 по выручке за месяц за весь период анализа.





Главные события





Прорыв произошел в мае 2018 года. Гиперказуальная игра Flip the gun от Playgendary поднялась на 88 позиций до 15-го места среди сотни самых скачиваемых мобильных приложений мира. Общий объем скачиваний превысил 10 миллионов установок за месяц. Также на сороковом месте после прыжка на 155 позиций вверх обосновалась гиперказуальная Kick the Buddy. Ее скачало в течение месяца более 5 миллионов человека. С мая по декабрь 2018 года Playgendary была единственным производителем мобильных игр из Беларуси, который держался в топе.





В июне 2018 мировыми хитами стали «Kick the Buddy» (8 позиция в рейтинге, более 20 миллионов установок) и новинка — гиперказуальная Tank Stars, которая сразу стартовала с 45-й позиции с пятью миллионами скачиваний за месяц.





В декабре 2018 года в компанию к Playgendary ворвалась Say Games с гиперказульной Drive and Park. Она стартовала сразу с 21 места и десятью миллионами скачиваний. Tomb of the Mask скромно поднялась на 57-ю позицию. Вернулся в рейтинг на 89 позицию Kick the Buddy. C тех пор приложения двух компаний неизменно соседствуют в топ-100 самых скачиваемых приложений в мире.





Июнь и июль 2019 года — пока лучшие месяцы для белорусских мобильных игр. Появлялись новые, старые укрепляли позиции. Общий объем загрузок — больше 70 млн.





Сентябрь 2019 года. Появляется третий игрок — Gismart с Cool Goal!