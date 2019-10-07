Беларусь в 2020 году может увеличить экспорт сыров до $1 млрд

"Думаю, что уже в 2020 году мы подойдем к цифре экспорта сыров в $1 млрд в годовом эквиваленте", - сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь-1".





Он напомнил, что в 2018 году экспорт сыров из Беларуси составил свыше 170 тыс. тонн, увеличившись за 5 лет в 1,6 раза. Поставки осуществляются в более чем 20 стран мира, на долю постсоветского пространства приходится свыше 90% экспорта.









"Но мы не стоим на месте и постоянно работаем над диверсификацией экспорта. Уже сегодня активно поставляем наши сыры в такие страны Азии и Америки как США и Канада, Саудовская Аравия, Ирак, Китай, Катар. Это очень интересные и перспективные рынки, и мы продолжим работу в этом направлении", - отметил Богданов.





фото: tut.by





По мнению представителя Минсельхозпрода, рост экспорта также обусловлен модернизацией молочных предприятий и ферм, развитием традиций сыроварения, внедрением различных систем сертификации . "И, безусловно, мы делаем ставку на новинки", - добавил он.



