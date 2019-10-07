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Беларусь в 2020 году может увеличить экспорт сыров до $1 млрд

Экспорт сыров из Беларуси в 2020 году может приблизиться к $1 млрд, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Думаю, что уже в 2020 году мы подойдем к цифре экспорта сыров в $1 млрд в годовом эквиваленте", - сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Он напомнил, что в 2018 году экспорт сыров из Беларуси составил свыше 170 тыс. тонн, увеличившись за 5 лет в 1,6 раза. Поставки осуществляются в более чем 20 стран мира, на долю постсоветского пространства приходится свыше 90% экспорта.


"Но мы не стоим на месте и постоянно работаем над диверсификацией экспорта. Уже сегодня активно поставляем наши сыры в такие страны Азии и Америки как США и Канада, Саудовская Аравия, Ирак, Китай, Катар. Это очень интересные и перспективные рынки, и мы продолжим работу в этом направлении", - отметил Богданов.

фото:tut.by

По мнению представителя Минсельхозпрода, рост экспорта также обусловлен модернизацией молочных предприятий и ферм, развитием традиций сыроварения, внедрением различных систем сертификации . "И, безусловно, мы делаем ставку на новинки", - добавил он. 
interfax.by
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