Министр: Ставки налогов в 2020 году не увеличатся, но и не уменьшатся

"Что касается увеличения налоговых ставок, их не стоит ожидать. Возвращаемся к мораторию. К сожалению, уменьшения тоже. Здесь, наверное, именно такая ситуация, когда стабильность — это очень хорошо".





По словам министра, какие-то изменения в налоговом законодательстве возможны — но они будут носить косметический характер и не будут касаться широкого круга налогоплательщиков.





"Где-то поправится, может быть, понятийный аппарат, ещё какие-то мелкие абсалютно детали. Но существенных каких-то изменений не приходится ожидать, их не будет", — добавил Сергей Наливайко.





Ранее российское издание "КоммерсантЪ" сообщало, что до 1 апреля 2021 года Беларусь и Россия должны принять единый Налоговый кодекс. Якобы это предусмотрено документами, которые подписали руководители правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.









Ставка подоходного налога в России и в Беларуси совпадает и составляет 13%. Однако в Беларуси есть субъекты хозяйствования с особым налоговым статусом, где установлена льготная ставка подоходного налога. К ним, например, относится "Парк высоких технологий".





Ставка налога на добавленную стоимость в России и в Беларуси также совпадает и составляет 20%. Однако в Беларуси для отдельных отраслей НДС установлен на уровне 25%.