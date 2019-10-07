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Министр: Ставки налогов в 2020 году не увеличатся, но и не уменьшатся

В 2020 году белорусское правительство планирует продолжить соблюдать мораторий на изменение налоговых ставок. Об этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал в программе "Главный эфир":

"Что касается увеличения налоговых ставок, их не стоит ожидать. Возвращаемся к мораторию. К сожалению, уменьшения тоже. Здесь, наверное, именно такая ситуация, когда стабильность — это очень хорошо".

По словам министра, какие-то изменения в налоговом законодательстве возможны — но они будут носить косметический характер и не будут касаться широкого круга налогоплательщиков. 

"Где-то поправится, может быть, понятийный аппарат, ещё какие-то мелкие абсалютно детали. Но существенных каких-то изменений не приходится ожидать, их не будет", — добавил Сергей Наливайко.

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" сообщало, что до 1 апреля 2021 года Беларусь и Россия должны принять единый Налоговый кодекс. Якобы это предусмотрено документами, которые подписали руководители правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.


Ставка подоходного налога в России и в Беларуси совпадает и составляет 13%. Однако в Беларуси есть субъекты хозяйствования с особым налоговым статусом, где установлена льготная ставка подоходного налога. К ним, например, относится "Парк высоких технологий".

Ставка налога на добавленную стоимость в России и в Беларуси также совпадает и составляет 20%. Однако в Беларуси для отдельных отраслей НДС установлен на уровне 25%.
Еврорадио
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