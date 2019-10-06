Почему чиновники в Беларуси как огня боятся частной собственности

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб беспощадно раскритиковал чиновников, пишет «Салідарнасць»





— Думать, что за премии и за сохранение своих мест бездарное правительство может что-то сделать — это то же самое, что считать, что пятилетний ребенок самостоятельно научиться играть на пианино за айфон, — перефразировал Алексей Колб известную поговорку.





— Если нет опыта, нет знаний, нет адекватных экспертов, что они могут сделать? — рассуждает он и напоминает о требовании Лукашенко о том, чтобы не было никакой показухи. — Но сказав «а», надо говорить «б». Надо убирать из правительства тех людей, кто ничего не сделал. Было заявление Лукашенко, что в конце года мы посмотрим, многие лишатся своих мест. Посмотрим, сдержит ли он свое слово.









- Почему чиновники как огня боятся слов «частная собственность», «приватизация»?





— Все местные чиновники окончили конно-тракторные школы, экономического образования не имеют. Подавляющее большинство из агробизнеса пришло в правительство. Они все не любят понятие частная собственность, потому что в 90-е годы по телевизору наслушались и насмотрелись, к чему в России привела частная собственность — к безудержной, оголтелой, неправильной, полукриминальной приватизации. Эта страна их так напугала, что они 25 лет в себя прийти не могут.



