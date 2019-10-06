Жесткий Brexit может стать проблемой для мировой экономики

Голосование о выходе из ЕС 2016 года вызвало "шок доверия" на глобальных рынках, который быстро рассеялся, но пессимистичный сценарий Brexit гарантированно нанесет удар по Великобритании: Bloomberg Economics прогнозирует, что он подтолкнет экономику страны к рецессии, сообщает Finanz





Вопрос в том, как это отразится на других странах в условиях, когда торговая война между США и Китаем уже способствовала ослаблению мировых обрабатывающих отраслей.





Второй по силе удар придется на еврозону: Европейский центробанк оценивает его в 10-30% от того, что прочувствует на себе Великобритания. Другими словами, если Британии грозит рецессия, то еврозоне - замедление роста.





"Последствия Brexit без сделки, боюсь, будут очень серьезными для Великобритании, но и для каждой из стран ЕС", - сказал в интервью телевидению Блумберг на этой неделе бывший премьер-министр Италии Марио Монти.









Что до остального мира, сам по себе жесткий Brexit, возможно, не вызовет глобальную рецессию, но, безусловно, запустит ее в Европе, а затем она перекинется на другие экономики, написал на этой неделе профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.





Кроме того, после многих месяцев торговой напряженности и политической неопределенности Brexit без сделки может стать пресловутой последней каплей для настроений на глобальных рынках. Brexit может спровоцировать движение рынков по нисходящей спирали.





"Это огромная проблема для всего мира, - сказал Том ди Галома, управляющий директор по трейдингу и стратегии на рынке госбумаг в Seaport Global Holdings LLC. - В итоге все закончится масштабным уходом от риска".