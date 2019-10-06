Фотофакт. В Могилеве бастовали водители Яндекс.Такси





Фото: Владислав Гурков, vk.com/my.mogilev





Происходящее было формой протеста против понижения оплаты, которое недавно случилось в Яндекс.Такси. Невыполнением заказов водители привлекали внимание центрального офиса (могилевского офиса у Яндекс.Такси нет).





Напомним, что еще недавно белорусские водители в различных городах, в том числе и в Могилеве, протестовали против прихода таких агрегаторов, как Яндекс.Такси, 7220, Maxim.







