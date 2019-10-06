Фотофакт. В Могилеве бастовали водители Яндекс.Такси
В субботу, 5 октября, в Могилеве водители Яндекс.Такси массово собрались на парковке у «Е-сити». Там они просто отстаивались и не выполняли заказы. Фото опубликованы в сообществе «Могилев real», сообщает mogilev.online.
Фото: Владислав Гурков, vk.com/my.mogilev
Происходящее было формой протеста против понижения оплаты, которое недавно случилось в Яндекс.Такси. Невыполнением заказов водители привлекали внимание центрального офиса (могилевского офиса у Яндекс.Такси нет).
Напомним, что еще недавно белорусские водители в различных городах, в том числе и в Могилеве, протестовали против прихода таких агрегаторов, как Яндекс.Такси, 7220, Maxim.
16:25 06/10/2019