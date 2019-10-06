В Беларуси кредиты начал выдавать искусственный интеллект

На рынке появилась новая технология. Среди новинок, которые запустил БПС-Сбербанк, — одобрять кредиты в мобильном или интернет-банке будет искусственный интеллект.





Онлайн-кредиты можно оформить в мобильном или интернет-банке. Кредиты доступны только физическим лицам. Чтобы взять взаймы, требуется лишь карточка, в банк идти не понадобится.





Белинвестбанк также предлагает своим клиентам новинку — новую карту JOKER. По любимой категории можно получить 5 % потраченных денег, за все остальные покупки — 3 %.









Менять такую карточку можно раз в месяц. Если оборот по такой карте за месяц составит не менее 700 белорусских рублей, то в следующем месяце обслуживание по карте будет бесплатным.





За границей по ней можно снимать наличные бесплатно.





РРБ-Банк предложил зарплатный проект «Наоборот». Из приятных нововведений — клиент будет получать комиссию за перечисление денег на карточки сотрудников.



