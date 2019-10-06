Прогноз курса доллара на неделю: опять снижение

Это наблюдалось уже на прошедшей неделе, когда Минфин на аукционе 2 октября разместил значительный объем облигаций. Дело в том, что, в условиях снижения ставок в экономически развитых странах до нуля или даже в отрицательную область, увеличивается привлекательность российских ценных бумаг.





Кроме того, 10 октября должны начаться новые торговые переговоры между США и Китаем. Обычно начало переговоров оказывается оптимистичным. Это снизит опасения в отношении углубления торговой войны между двумя странами, что ослабит доллар против других валют.





Более того, согласно прогнозам аналитиков, в конце октября возможно значительное укрепление российского рубля, вызванное налоговыми платежами. Аналитик Sberbank CIB Юрий Попов полагает, что объем выплат налогов, экспортных пошлин и дивидендов в октябре будет намного больше обычной величины и достигнет 25 млрд. долларов.





Это приведет к значительным продажам валюты, что подтолкнет курс американской валюты к уровню 64 рубля за доллар. Но доллар поддержит Банк России, который в октябре увеличит объемы покупки валюты для российского Минфина до 12,5 млрд. рублей за день (с 7 октября по 7 ноября).









Как стало известно 4 октября, инфляция в РФ в сентябре составила 0,2% в месячном выражении и 4% в годовом. Это увеличило вероятность снижения ключевой ставки Банком России уже 25 октября. По крайней мере, глава Goldman Sachs заявил, что ЦБ РФ должен более агрессивно снижать ставки.





Вполне вероятно, что ЦБ так и сделает, хотя его глава Эльвира Набиуллина выступает за сохранение жесткой денежной политики. Но президент РФ требует снижать проценты по ипотеке, а стагнация российской экономики также делает желательным снижения ставок. Такая перспектива окажет поддержку рублю, так как перед снижением ставок обычно увеличивается спрос на ОФЗ со стороны спекулянтов.





Таким образом, на следующей неделе можно ожидать продолжения снижения курса доллара к уровню в 64 рубля за доллар. Уже в пятницу 4 октября на Московской бирже курс опустился до 64,5375 рублей за доллар.