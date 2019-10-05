Михаил Мясникович отметил 3 млрд долларов товарооборота в прошлом году. По его словам, «торговля просела» и нужно искать резервы для ее наращивания. Отчасти падение оборота связано со снижением цен на нефть. Беларусская нефть поставляется через нефтепровод «Дружба» в Германию. В мае-июне поставки останавливались из-за инцидента на трубопроводе, пишет reform.by





Председатель Совета республики видит возможности для наращивания товарооборота прежде всего в инвестиционном сотрудничестве. Он отметил, что в Беларуси работает много СП с немецким капиталом, но есть возможности для их увеличения. В частности, он предложил выпускать готовую продукцию из отечественных полимерных волокон и нитей и продавать в третьих странах.









«Мы могли бы делать из них уже готовую продукцию и заинтересованы сотрудничать с вами в этой сфере», — сказал он, передает пресс-служба Совета республики.





Также Михаил Мясникович предложил расширять контакты между Национальным собранием и Бундестагом, а также прямые связи на региональном уровне.





Манфред Хутерер также сообщил о намерениях впервые организовать в Беларуси в 2020 году Дни немецкой науки. В нашей стране уже регулярно проводятся Дни немецкой экономики.



