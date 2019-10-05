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Налоговая напоминает: подходит время уплаты имущественных платежей

Крайний срок - не позднее 15 ноября.

Имущественные платежи это: земельный налог, арендная плата за земельный участок, налог на недвижимость. 

"Если по каким-либо причинам вы не получили извещение или потеряли его, обратитесь в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов и реквизитов, по которым они должны быть произведены. Уплата арендной платы производится исходя из размера ежегодной арендной платы, указанной в договоре аренды (дополнительном соглашении), без направления налоговым органом извещения", - отмечают в ИМНС. 


За несвоевременную уплату имущественных платежей  применяется ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. При неуплате платежей в установленный срок суммы налогов взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки.

При этом мерами по обеспечению взыскания платежей в бюджет являются также: временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь, ограничение права управления транспортным средством.
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