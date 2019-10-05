Руководство «Евроторга» встретилось с крупнейшими инвесторами мира

По словам генерального директора «Евроторга» Андрея Зубкова, белорусский ритейлер пользовался повышенным вниманием на конференции — делегация провела встречи с более чем 40 инвесторами из США, Великобритании, Сингапура и стран Западной Европы, большинство из которых — владельцы еврооблигаций «Евроторга».





«Во время общения инвесторы высоко оценили финансовые результаты, качество корпоративного управления и стратегию компании. Кроме того, по итогам проведенных встреч можно утверждать о признании инвесторами роста макроэкономической стабильности и улучшения инвестиционного климата в Беларуси», — отметил Зубков.





В октябре 2017 года «Евроторг» стал первым белорусским корпоративным эмитентом, выпустившим еврооблигации. Евробонды на сумму 350 млн долларов были размещены на ирландской бирже Irish Stock Exchange. Сейчас многие аналитики глобальных инвестиционных банков включают облигации «Евроторга» в список рекомендованных к покупке. С начала года стоимость еврооблигаций «Евроторга» выросла с 100,33 до 107,75 пункта (по состоянию на 1 октября).









Также компания в 2019 году успешно разместила два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд российских рублей на российском долговом рынке.





В конференции приняли участие более 500 инвесторов, включая руководителей крупнейших в мире инвестфондов, а также 100 эмитентов облигаций. Это известные компании из Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии с оборотами в миллиарды долларов. «Евроторг» был единственным представителем Беларуси.





«Евроторг» — крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. По состоянию на 19 сентября 2019 года «Евроторг» управлял 1017 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах. В 2018 году выручка компании составила 4,5 млрд белорусских рублей в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.