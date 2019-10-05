Первые суда по каналу через Вислинскую косу пойдут в 2022 году

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В Польше подписан контракт с генеральным подрядчиком работ по сооружению канала через Вислинскую косу. Это результат многолетних усилий по соединению Эльблонга с Балтийским морем, чтобы польские корабли могли миновать контролируемый Россией Балтийский пролив.





Идея проложить канал через Вислинскую косу появилась еще во времена правления короля Стефана Батория в XVI веке. В 2007 году правительство Польши приняло соответствующее постановление, в котором шла речь о начале инвестиционного проекта.





Марек Грубарчик, министр морской экономики и внутреннего судоходства отметил: «На протяжении десятилетий об этой инвестиции велись разговоры. А сегодня это проект становится фактом».







