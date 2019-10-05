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Минфин и Центробанк России предложили обложить население еще одним налогом

Финансовые ведомства России планируют создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который будут граждане страны за счет дополнительных отчислений.

Об этом рассказал газете «Известия» руководитель Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Для начала предполагается ввести ежемесячный платеж в размере 150 рублей с квартиры, но через 2 года планируется увеличить его до 250–300 рублей. Данное страхование формально является добровольным, но власти собираются стимулировать население участвовать в нем.

Собранные средства поступят, в основном, в распоряжение Российской национальной перестраховочной компании, которая будет распределять их по регионам страны, где происходят чрезвычайные ситуации. В первую очередь данная программа страхования будет вводиться в 14 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
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