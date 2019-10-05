Об этом рассказал газете «Известия» руководитель Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Для начала предполагается ввести ежемесячный платеж в размере 150 рублей с квартиры, но через 2 года планируется увеличить его до 250–300 рублей. Данное страхование формально является добровольным, но власти собираются стимулировать население участвовать в нем.





Собранные средства поступят, в основном, в распоряжение Российской национальной перестраховочной компании, которая будет распределять их по регионам страны, где происходят чрезвычайные ситуации. В первую очередь данная программа страхования будет вводиться в 14 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.







