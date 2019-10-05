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Лукашенко предложил Зеленскому сотрудничество в ракетостроении

Александр Лукашенко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.

"Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли", - сказал Лукашенко Зеленскому на переговорах в расширенном составе. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет", - пояснил глава государства.

Беларусь в 2015 году создала тяжелую дальнобойную РСЗО "Полонез".  В 2018 году РСЗО "Полонез" стали оснащаться ракетами отечественного производства с дальностью стрельбы до 300 км. В апреле прошлого года успешные пуски с дальностью стрельбы до 300 км проведены на Алашанском полигоне (КНР, провинция Внутренняя Монголия). В 2017 году в Полесье были проведены пуски ракет на максимальную дальность полета 299 км. Выпуск ракет для "Полонеза" в Беларуси локализован на заводе точной электромеханики в Дзержинске. Госкомвоенпром сообщал о планах оснастить РСЗО "Полонез" ракетами с дальностью стрельбы до 500 км.
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