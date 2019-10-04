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Литва готова предоставить Беларуси альтернативный канал поставки нефти

Литва должна помочь Беларуси создать альтернативные каналы поставки нефти, заявил президент страны Гитанас Науседа в интервью телеканалу CNN.


Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва готова предоставить Беларуси возможность импорта нефти через Литву как альтернативу импорту из России, передает delfi.lt.

В интервью CNN глава Литвы сказал, что его страна может помочь Беларуси, зависимой от российской нефти, «сохранить хотя бы какую-то часть независимости».

«Например, путем создания альтернативных каналов импорта нефти через наш порт, поскольку сейчас они полностью зависят от российского газопровода. Они ищут альтернативу. Есть Литва», — сказал Науседа.

На вопрос, как на это отреагирует президент РФ Владимир Путин, Науседа ответил: «Не думаю, что он будет доволен, когда услышит это». «Но я думаю, что наш долг помочь им», — прибавил он.


Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь Беларуси обрести энергетическую независимость от России. 

Он сказал, что рассматривается диверсификация источников с помощью литовской инфраструктуры.

Лукашенко ранее сказал, что его страна может импортировать нефть через Польшу и страны Балтии, если ей не удастся договориться с Россией о налогах.

Литва располагает терминалом СПГ. Управляющая им компания Klaipėdos nafta отмечает, что она готова к сотрудничеству с Беларусью, если та решит импортировать газ. По данным компании, она уже помогала белорусским предприятиям не только экспортировать, но и импортировать нефтепродукты. 
Источник: delfi.lt
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