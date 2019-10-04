



Николай, как получилось, что вы шли как самовыдвиженец, а оказались в ОГП?





Кандидатом от ОГП меня выдвинули на внеочередном 21-м съезде партии. Это был стратегический ход, так как со сбором подписей могли возникнуть трудности. Даже если соберёшь 1 500 подписей (надо не менее 1 000 подписей избирателей, проживающих на территории избирательного округа. — Прим. dev.by), может оказаться, что проверку прошли только 998.





Мы собрали 700 подписей, но потом приостановили сбор. Вчера (29 сентября. — Прим. dev.by) я получил предупреждение от избиркома Фрунзенского райисполкома за то, что на мой пикет один из блогеров, пришедших меня поддержать, принёс наклейки с названием своего канала. Это не было агитацией, но районный избирком решил иначе. Согласно избирательному кодексу, избирателям ничего нельзя давать, и я об этом предупредил блогеров.





Я — молодой член ОГП, у меня нет с ней никаких идеологических расхождений, поэтому я в нее вступил, и меня выдвинули кандидатом.









Ваше депутатство — это протест?





Да.





Против выдвижения «Мисс Беларусь»?





Нет, против того, как у нас проходят выборы.





Расскажите о своей работе в ИТ.





Давайте тогда с самого начала. Я учился в среднестатистической школе г. Минска, в 9-м классе перешёл в инженерно-технический лицей при «политехе», потом окончил сам «политех» и стал инженером-экономистом. Так как я хорошо писал, то со 2-го курса меня взяли спецкором в «Знамя юности». Окончив вуз, создал рекламное агентство и некоторое время пытался зарабатывать на рекламе.





Но потом вспомнил про образование инженера-экономиста и пошёл в планово-экономический отдел Минского завода холодильников. Занимался бизнес-планами, составлял статотчётность. Пока писал отчёты, понял, что встроенные языки программирования, которые предлагает Microsoft в Excel и Word, позволяют прекрасно извлекать из статистики экономическую информацию, в результате поступил на вечернее отделение в БГУ и получил диплом инженера-программиста.





После этого, в 90-х, работал в компании по оптовой торговле автозапчастями. Через пару месяцев меня пригласили в IBA, и два года мы просидели в «Полоцком стекловолокне», готовя предприятие к комплексной автоматизации бизнес-процессов. Потом через ту же IBA я уехал на 2,5 года в Подмосковье, где внедрял шведскую систему IFS Applications на «Подольсккабель».





Меня, молодого и неопытного, поставили на очень серьёзный проект. Поначалу были даже конфликты с главным бухгалтером: она не понимала, как «такое зелёное-молодое» может автоматизировать бухгалтерию. Пришлось повышать свой уровень — благо, в Москве был офис компании, которая занималась этой системой, и «Горбушка» с книгами по предметным областям.





Как консультант, я всегда шёл на конкретный проект. После IBA я пришёл в EPAM, где было много проектов в нефтегазовой отрасли: Сибнефть, Газпром, Роснефть, Росатом — спасибо EPAM за такой опыт. Там я дослужился до главного Chief-консультанта по SAP. После этого ушёл на автоматизацию Белтрансгаза, который тогда был продан Газпрому.





Также работал в iTransition: была интересная командировка в Кабардино-Балкарию, где мы делали пресейлы. Потом меня приглашали в Казахстан читать курс по SAP для местных нефтяных компаний с иностранным капиталом. Был еще пресейл для Нацбанка Украины и других компаний.





Всего у меня было по две «ходки» в IBA и EPAM. Первый раз ушёл из EPAM, когда нашёл группу единомышленников, с которыми мы открыли первый в Беларуси глянцевый журнал по технологиям автоматизации бизнеса — «ИТ-Бел». Я был главным редактором и выпустил три первых номера журнала. Журнал пользовался популярностью у ИТ-директоров, однако была проблема: все хотели читать, что делают коллеги, но никто не хотел рассказывать о своём хозяйстве.









Зачем из успешных проектных менеджеров вам понадобилось уходить в редакторы — в сферу, с которой вы не знакомы?





Почему не знаком? Со 2-го курса я работал спецкором в «Знамени юности», какой-то опыт у меня был. От «политеха» до Дома прессы была пара шагов: я бегал и туда, и туда, и ещё успевал на пресс-конференции — выдать три материала в номер.





Почему ушёл из EPAM? Тогда случился кризис с падением курса рубля в три раза, было грустно-скучно, накопилась усталость (у меня могло быть по 3-4 перелёта в неделю), а тут появился журнал, и мне стало интересно. К тому же ещё в 2007 году мы с Алексеем, моим коллегой по IBA, создали форум BelERP.com — расписывали для айтишников управленческие концепции автоматизации бизнеса, то есть знания, которые получал в IBA и EPAM, я старался нести людям. Поэтому, поговорив с людьми, которые горели созданием глянцевого журнала по автоматизации бизнеса, я за неё ухватился.





Почему всего через три месяца расстались с журналом?





Я сделал продукт, создал концепцию, и мне стало неинтересно. Потом мы с братом с нуля создали бизнес по производству пластиковых карт — компанию «Скидки и бонусы», которая до сих пор живёт и здравствует. Нашими клиентами были супермаркеты. Я вник в кодировку чипов, магнитных лент, эмбоссирование, типирование — досконально изучил этот процесс.





На самом деле, ничего увлекательного в производстве карточек нет — это рутина. К тому времени, как надо было расширять бизнес, мне уже надоело читать китайскую документацию на станки, я понял, что меня опять тянет в ИТ, и вернулся в IBA, на проект внедрения SAP в бывший «Белтрансгаз». Но оказалось, что работать на проектах, где над тобой стоят какие-то руководители, уже тяжеловато, и я решил уйти в свободное плавание.





Пока с братом занимались пластиковыми картами, мы активно общались с Федерацией профсоюзов Беларуси — предлагали им сделать электронный членский билет и поместить в него глобальную скидочную карту, которая поддерживала бы различные модели дисконта для членов профсоюзов.





Я провёл переговоры с ведущими торговыми сетями, заправками, физкультурными центрами, и все были готовы сотрудничать. Но потом в Федерации сменился руководитель — вместо Козика пришёл Орда, и они сказали, что сделают всё сами. Но так до сих пор ничего и не сделали. Я разуверился в сотрудничестве с государственным сектором и ушёл в индивидуальное предпринимательство.





Так как я вник в специфику международного фриланса, то выходил на Нацбанк Беларуси (писал письма, часами общался с их специалистами) с предложением взять под крыло создание международного платежного агрегатора в Беларуси, который бы включал 20-30 основных онлайн-способов оплаты (WebMoney, Payoneer, PayPal и др.).





Мы хотели, чтобы люди, которые продают свои услуги за границу — пишут код, музыку, тексты, рисуют 3D-модели — могли свободно размещать предложения на фриланс-бирже и получать за свою работу деньги, при этом налоги бы удерживались автоматически и люди не думали о них. Специалисты Нацбанка сказали: «Николай, идея классная — страна реально может заработать кучу денег. Иди, выходи на вице-премьера».





Но я подумал, что если Нацбанк сам не хочет этого делать, то и мне это не нужно. Через какое-то время появился ERIP, но это не то, чего я хотел. ERIP — это платежи населения, а я хотел платежный агрегатор для работы жителей моей родины с иностранными заказчиками через интернет.









Чем вы сейчас занимаетесь как ИП?





Разработкой сайтов, консалтингом по подключению электронных систем оплаты, SEO, SMM. В основном работаю на мелких и средних заказчиков.





Хватает клиентов?





Очень большая конкуренция со стороны Пакистана, Индии, но заказы иногда поступают.





Вы не кодите?





Кодю. PHP, Java Script, jQuery. HTML5, CSS. Клиенты были, но, когда я начал заниматься Youtube-каналом, государственные клиенты, которые заказывали у меня сайты, перестали со мной сотрудничать.





Вы и с госклиентами сотрудничали?





Да, у меня была пара хороших заказов от государственных организаций в области здравоохранения. Например, делал сайт для поликлиники. Это были хорошие заказы. Если на фрилансе заниматься чёсом и демпинговать, конкурируя с китайцами, индийцами и пакистанцами, то, кроме испорченного зрения, ничего не заработаешь.





Мне нравится подход наших компаний, которые занимаются удалённым программированием: они открывают офисы в Европе или США и ищут прямые заказы от клиента, а не через биржи фриланса. На тех же Upwork.com и Freelance.com видишь, как заказ уходит с одной биржи и появляется на другой, при этом цена падает, так что в итоге молодой человек из Беларуси, России или Украины выполняет этот заказ за копейки.





Ваши ролики на Youtube в сумме имеют 2,5 млн просмотров. Вы получаете доходы от рекламы?





Там копейки. Я начал размещать видео примерно два года назад, всего у меня больше 250 роликов. Но заработки на Youtube зависят от географического сегмента. В Австрии за 1 000 показов можно заработать 15 долларов, в России — 1,86 доллара, в Беларуси — 36-56 центов. Меня смотрит Беларусь.





А ещё тут важна тематика. Если бы я снимал ролики про ИТ и консалтинг, то рейты были бы очень хорошие. Там же, где речь идёт о политике и критике власти, рекламодатели не хотят размещать объявления. Поэтому можно сказать, что Youtube мне никаких денег не приносит.





Другое дело, что через канал я могу обратиться к подписчикам с просьбой о помощи в организации избирательной кампании — таким образом мне прилетела пара сотен белорусских рублей, я их потратил на покупку штендеров, ксерокопии и печать.





В своём аккаунте вы разместили объявление о приёме помощи — на банковский счёт и на криптосчёт. Это сбор на поддержку блога?





Абсолютно верно. На ведение блога нужны деньги: например, камера стоит 1,5 тысячи долларов, штатив — под сотню, хромакей и свет — пару сотен, хороший микрофон — тоже. Подписчиков у меня больше 15 тысяч, но меньше 30 тысяч — нет того минимума, чтобы появилась кнопка «спонсорство». Но это и неважно, потому что в Беларуси, в отличие от России, не принято поддерживать блогеров. За все годы, не считая денег на штендеры, мне прилетело долларов 100.









Зачем вам криптокошелёк?





Просто я люблю всё пробовать: прогнал деньги, перевёл, вывел — всё получилось. Хотел снять ролик про то, как в нашей стране открыть криптокошелек, как поменять криптовалюту и т. д. Но с криптовалютой я не работаю: не майню и биткоины не храню. На счету сейчас ноль, ни одного платежа в криптовалюте я не получал.





Всё-таки непонятно: вы — айтишник, человек, который может хорошо зарабатывать, работая по специальности. Зачем собирать 200 рублей на ролики о политике роликами о политике?





Скажу так: я люблю новый опыт, я люблю учиться. Когда я достиг неких вершин в SAP, я начал искать смысл жизни. Я сделал производственное предприятие, мы его запустили — мне стало скучно. Я сделал журнал — стало скучно. Я постоянно ищу новые вызовы и достигаю поставленные цели. Хоть я и айтишник, я не тот человек, который, попав в золотую обёртку, будет держаться за неё всю жизнь. Я считаю нужным сейчас идти в политику и предлагать то, что я могу сделать для других людей.





Белорусские айтишники часто демонстративно говорят о своей аполитичности, вы на этом фоне выглядите белой вороной.





Абсолютно верно. Процентов 90 не интересуются политикой. И я объясню почему: те же эйчары, прежде чем взять на работу человека, отслеживают в соцсетях, чем он живёт. Если человек выкладывает книжки по теории алгоритмов или новую версию PHP, это классный сотрудник. Если же у него много других интересов (дельтапланы, музыка, фотография), эйчар, скорее всего, поставит минус.





Моя знакомая консультант, которая хорошо знала функционал SAP, ушла в свою фотографию, потому что у неё лежала к этому душа. Она бросила зарплату в пару тысяч долларов, корпоративные «епамовские» плюшки и ушла на подножный корм. Эйчары понимают, что надо брать того, кого интересует только ИТ. Если человек отвлекается на хобби, то страдает проект и работа.





На вас эйчары уже поставили чёрную метку?





Билли, за что?





За политику.





ИТ — крутая отрасль, в ней даже диплом о высшем образовании не нужен. Всё очень просто: ты приходишь, доказываешь свой профессионализм, умение работать в команде, и это решает вопрос.





И работодатели на вас косо не смотрели за увлечение политикой?





Когда из EPAM с должности Chief-консультанта я ушёл делать журнал, мне сказали: crazy man.





То есть обратно в EPAM возьмут, если что?





Я никуда не прошусь — у меня сейчас другая цель, я выдвинут кандидатом в депутаты. До 7 октября нужно отдать бумаги в избирком и ждать регистрации.









Что вы будете делать в парламенте?





Если я сейчас, до регистрации кандидатом в депутаты, отвечу на этот вопрос, то это сочтут за преждевременную агитацию, я получу второе предупреждение от избиркома, и меня снимут с выборов. Но давайте попробую ответить аккуратно. Я занимался частным бизнесом и прекрасно знаю его проблемы, я занимался фрилансом и понимаю, что нашей молодёжи надо дать мировые возможности — получать платежи через тот же PayPal.





Уверен, благодаря возможности работать дистанционно над зарубежными заказами меньше людей будут уезжать из нашей страны в поисках лучшей доли. Я за то, чтобы люди учили иностранные языки и больше путешествовали, приобщаясь к миру, так как это важно для развития личности. Я хочу привнести управленческие ИТ-подходы и свои знания в политику для решения проблем общества. А какие конкретно это проблемы, я озвучу в своей программе, когда меня утвердят в позиции кандидата.