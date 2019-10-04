$8 млрд в год: Минск и Киев подписали важные торговые документы

Об этом информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Торгово-промышленной палаты.





Отмечается, что документы подписали стороны по результатам встречи украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества.





В свою очередь президент ТПП Украины Геннадий Чижиков заявил: «Беларусь является чрезвычайно важным торговым партнером Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира».





Он добавил: «Мы очень ценим то, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее восьми миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки».









Как известно, ранее перед этим глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что основной задачей дальнейшего сотрудничества между Беларусью и Украиной является развитие речного судоходства на реках Днепр и Припять, в том числе в рамках реализации проекта водного пути Е-40.