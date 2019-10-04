Белорусский рубль к выходным прибавил в весе

Стоимость валютной корзины упала сразу на 0,27% и оказалась на 0,23% ниже уровня начала октября.





Курс доллара упал сразу на 0,0091 рубля до 2,0739 BYN/USD. Доллар подешевел второй раз подряд и оказался на минимуме за 10 дней.





Курс евро опустился всего на 0,0026 BYN до 2,2772 BYN/EUR.





Курс российского рубля снизился на 0,0053 BYN до 3,1942 BYN/100 RUB, оказавшись на минимуме за три недели.







Итоги недели 30 сентября — 4 октября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил текущую неделю укреплением к доллару и российскому рублю. Евро подорожал:





доллар −0,02%;

евро +0,53%;

российский рубль −0,87%;





корзина валют −0,34%.





Центробанк России

Уходя на выходные Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 10 копеек до 65,0300 RUB/USD. Официальный курс евро вырос всего на 5 копеек до 71,3509 RUB/EUR.





Итоги недели на валютном рынке РФ

Российский рубль на уходящей неделе девальвировался к доллару и евро:





доллар +0,95%;

евро +1,47%.