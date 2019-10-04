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Белорусский рубль к выходным прибавил в весе

Белорусский рубль укрепился к доллару, евро и российскому рублю на последних торгах уходящей недели.

Стоимость валютной корзины упала сразу на 0,27% и оказалась на 0,23% ниже уровня начала октября.

Курс доллара упал сразу на 0,0091 рубля до 2,0739 BYN/USD. Доллар подешевел второй раз подряд и оказался на минимуме за 10 дней.

Курс евро опустился всего на 0,0026 BYN до 2,2772 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0053 BYN до 3,1942 BYN/100 RUB, оказавшись на минимуме за три недели.


Итоги недели 30 сентября — 4 октября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил текущую неделю укреплением к доллару и российскому рублю. Евро подорожал:

доллар −0,02%;
евро +0,53%;
российский рубль −0,87%;

корзина валют −0,34%.

Центробанк России

Уходя на выходные Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 10 копеек до 65,0300 RUB/USD. Официальный курс евро вырос всего на 5 копеек до 71,3509 RUB/EUR.

Итоги недели на валютном рынке РФ

Российский рубль на уходящей неделе девальвировался к доллару и евро:

доллар +0,95%;
евро +1,47%.
Источник: select.by
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