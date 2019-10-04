



"Вопрос Островецкой АЭС действительно болезненный, мы трактуем различие позиции по этому вопросу как определенное препятствие в реализации проекта синхронизации", – заявил Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, пишет obzor.lt





Он подчеркнул, что Литва предпримет все меры для предотвращения доступа белорусской электроэнергии на литовский рынок.





"Если позиции расходились бы, то было бы технически еще сложнее это сделать, но невзирая на это, мы готовы это сделать", – сказал Науседа.





Латвия отклонила просьбы Литвы о блокировании доступа электроэнергии из Беларуси, и литовские должностные лица заявляют, что электроэнергия с БелАЭС сможет попадать на рынок Балтийских стран через Латвию.





Латвия утверждает, что после введения Литвой эмбарго, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией, а теоретически через РФ может поступать и электроэнергия с БелАЭС.





Латвийский президент Эгилс Левитс сказал, что латвийское правительство полностью одобряет выдвигаемые Литвой требования по обеспечению безопасности АЭС в Островце, однако у него "иной подход к тактике достижения этой цели".





По его словам, этот вопрос должен быть решен, самое позднее, до 2025 года, когда Балтийские страны планируют реализовать проект синхронизации ЛЭП с ЕС.









"Таким образом, речь идет о пятилетнем переходном периоде до 2025 года. Одновременно следует стараться как можно скорее уменьшить эту проблему, по которой у нас разные мнения в литовском и латвийском правительствах", – сказал Левитс.





"Мы констатировали, что у нас одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции. Безопасность на первом месте. Наши позиции идентичны. Вильнюс всего в 50 километрах, а Даугавпилс в 110 километрах, поэтому в этом случае нет большой разницы, правительство Латвии внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности", – сказал латвийский президент.