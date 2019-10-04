В России тоже могут ввести отрицательные ставки по депозитам

Об этом 24 сентября рассказала глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Скорее всего, ЦБ поддержит инициативу банков, так как она вызвана объективными обстоятельствами — отрицательными ставками по депозитам в евро в некоторых странах.





В частности, подобная картина сложилась в ЕС, Дании, Швеции и Швейцарии. А ставка по депозитам Европейского Центробанка составляет минус 0,5%.





По данным информационного агентства Bloomberg, величина долгов с отрицательной доходностью в 2018 году увеличился с 6 трлн. до 17 трлн. рублей. В результате банки России, которые аккумулируют средства в евро, иногда сталкиваются с проблемой их размещения за рубежом, если на них нет спроса на внутреннем рынке.





Но банки уже научились обходить запрет на открытие депозитов с отрицательной доходностью. В частности, банк «Авангард» переводит депозиты в евро на текущие счета, за ведение которых взимает комиссию. В Ситибанке владельцы вкладов на сумму свыше 100 тыс. евро уплачивают банку комиссию в размере 0,4%.









Учитывая данные обстоятельства, можно ожидать, что Банк России поддержит идею коммерческих банков и введет депозиты с отрицательной доходностью. К тому же он выступает за дедолларизацию российской экономике, а отрицательные депозиты будут этом способствовать, так как владельцы сбережений в евро будет переводить их в другие валюты, в том числе и в российские рубли.





К тому же, данную идею уже поддержали в российском Минфине. В частности, об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, который рассматривает данную меру как шаг к дедолларизации банковской системы РФ.





В перспективе отрицательные ставки могут быть введены и по вкладам в долларах, так как в целях предотвращения рецессии в США, ФРС может ввести отрицательные ставки по своим фондам, как и ЕЦБ.