В интервью программе «Русские норм!» Виктор Прокопеня рассказал, как ему удалось выйти из СИЗО.





Приводим фрагмент интервью (полностью текстовая версия опубликована на сайте The Bell).





— Ты человек, в каком-то смысле пострадавший от режима.





— Давай про бизнес поговорим лучше.





— Мы поговорим про бизнес.





— Может быть, не от режима, от конкретных людей.





— В 2015 году тебя задержали, ты провел в СИЗО 8 месяцев, как потом выяснилось, по несправедливому обвинению. 10 предпринимателей из 10 после такого сели бы в самолет и никогда бы больше не возвращались. Почему ты поступил иначе?





— Потому что я считаю, что Беларусь можно изменить и сделать ее лучше. Когда вообще нет денег, ты думаешь: заработаю много, не буду работать, и жизнь будет прекрасна, буду сидеть под пальмой. Потом наступает это время, и ты понимаешь, что ничего интересного в этом нет. Не интересны ни пальма, ни яхта, ни машины. Самое большое удовольствие ты получаешь, когда тратишь не на себя, а на кого-то. Я не думаю, что предприниматели, которые уехали и не возвращаются, сильно счастливы от того, что не могут повлиять на то, чтобы их друзьям, людям, которые им дороги, было лучше.





— Они уехали из-за страха, отчасти мотивированного.





— Я не спорю. И, возможно, правильно, что уехали. Я просто говорю: не факт, что они счастливы.





— Когда тебя задержали, какими были твои первые эмоции — страх, обида, чувство несправедливости?





— Они же не говорили мне, что задерживают. Они пришли ко мне домой как к свидетелю. Хотя уже было понятно, что у них другие планы.









— Ты понимал, что тебя задержат, скорее всего?





— Я знал об этом еще раньше, меня предупреждали. По дороге в Следственный комитет я попросил остановиться у бара, купить воды. Следователь согласился, но со мной не пошел. Это известный бар, там сидели мои знакомые и друзья. Я стоял в середине зала и понимал: если пойду направо к выходу, приду обратно к следователю. А если налево, то выйду через второй выход и спокойно уеду, причем абсолютно законно, потому что я не был задержан. Этот момент был похож на фильм «Матрица». Там Морфиус говорит Нео: «Ты можешь выпить синюю таблетку — и проснешься, как будто ничего не было. А можешь выпить красную таблетку — и я покажу тебе, как глубока кроличья нора». И помню, я стою с этой бутылкой воды, пью баре и думаю: пойду налево, проснусь спокойно в Лондоне, и ничего не изменится, и жизнь у меня будет такая же, как и вчера. Пойду направо и посмотрю, как глубока кроличья нора. Мне было интересно, и я пошел направо.





— Тебя привезли и сразу задержали?





— Да. Еще по дороге в машине было понятно, что я быстро оттуда не уйду. Вообще у нас был честный спор с сотрудниками Следственного комитета насчет того, платил я налоги или не платил.





— Ты настаивал на том, что ты платил и стоял на своем? Вины не признавал?





— Нет. Короче, следующий вопрос.





— Как тебе удалось оттуда выйти?





— Я очень долго с ними воевал разными способами, находясь в СИЗО, писал жалобы. Это заняло больше 6 месяцев. Я себя ужасно вел, считая, что они злоупотребляют своими процессуальными правами и что они делают это незаконно. Потом моя тетя попросила президента коллегии адвокатов помочь мне. Через два месяца меня отпустили под залог. Вины я не признавал.





— Но история закончилась тем, что с тебя сняли все обвинения?





— Да, с меня сняли все обвинения. Уголовные дела, которые были возбуждены, были закрыты. Налоговая проверка нарушений не выявила. Я был самый большой налогоплательщик Беларуси.



