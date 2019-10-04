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В Украине назвали краеугольную проблему восстановления судоходства с Беларусью

Для восстановления судоходства между Беларусью и Черным морем через территорию Украины русла рек менять не нужно. Но это не основная проблема в этом вопросе.

Как заявила в комментарии belsat.eu заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, русло Припяти и Днепра изменять не будут.


«Только будет рассматриваться возможность обеспечения глубины 2,65 метра от нижнего пункта Нижние Жары [Брагинский район Гомельской области Беларуси. – Ред. belsat.eu] до Киевской ГРЭС. Украина готова гарантировать эти глубины, но при подготовке соответствующего экологического решения и технико-экономического обоснования», – заявила заместитель министра.


Она отметила, что придется проводить частичное углубление рек на территории Украины, но это «непринципиальные расходы для украинской стороны».

«Чтобы полноценно обеспечить развитие судоходства с Беларусью, нам необходимо также модернизировать наш каскад шлюзов, что является достаточно дорогостоящей инвестицией. Мы сейчас рассматриваем возможность финансирования с международными банками развития. И в этом, прежде всего, краеугольный камень», – подчеркнула Александра Клитина.



26 сентября глава Беларуси в разговоре с украинскими журналистами заявил, что для восстановления судоходства необходимо углубить речное дно на украинской территории, «чтобы везде по Днепру могли пройти суда «река-море».

В Беларуси планируется строительство порта «река-море» на глубоководной участке Днепра в районе села Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Предполагается и углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.
Источник: МГ/АА belsat.eu
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