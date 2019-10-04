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На рынок заходит новый агрегатор такси. Перевозчики волнуются

Директор ООО «Такси пятница» Олег Олихвер обращает внимание на то, что агрегаторы такси добились того, что их убрали в сторону, не признав официальной диспетчерской службой, сервисом такси.

Соответственно, закон, который регулирует «правила игры» на рынке, на них не распространяет свое действие. Они освобождены от выполнения всех требований, связанных с безопасностью пассажирских перевозок.

При этом участникам рынка важно нести конкурентоспособные нагрузки. 

"Например, «Яндекс.Такси» никакой нагрузки не несет: не платит медикам, механикам. Совокупно то, что он не платит, — это где-то 20% к выручке. Кто откажется от таких денег?", -- говорит Олег Олихвер

По словам директора ООО «Такси пятница», на белорусский рынок в ближайшее время заходит новый агрегатор такси — «Болт»: 

Это эстонская компания, такой же агрегатор, как «Яндекс.Такси». В это время порядок работы на рынке не урегулирован: мы, перевозчики, находимся не в равных условиях.
Officelife.media
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