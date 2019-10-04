На рынок заходит новый агрегатор такси. Перевозчики волнуются

Соответственно, закон, который регулирует «правила игры» на рынке, на них не распространяет свое действие. Они освобождены от выполнения всех требований, связанных с безопасностью пассажирских перевозок.





При этом участникам рынка важно нести конкурентоспособные нагрузки.





"Например, «Яндекс.Такси» никакой нагрузки не несет: не платит медикам, механикам. Совокупно то, что он не платит, — это где-то 20% к выручке. Кто откажется от таких денег?", -- говорит Олег Олихвер





По словам директора ООО «Такси пятница», на белорусский рынок в ближайшее время заходит новый агрегатор такси — «Болт»:





Это эстонская компания, такой же агрегатор, как «Яндекс.Такси». В это время порядок работы на рынке не урегулирован: мы, перевозчики, находимся не в равных условиях.