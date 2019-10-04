ПВТ принял более сотни новых резидентов





Среди резидентов много зарубежных центров разработок.





Например, это одна из крупнейших компаний-разработчиков мобильных игр в мире «Плейрикс БиУай» (Playrix) со штаб-квартирой в Дублине.





Есть и компания из Израиля, которая специализируется на сетевой безопасности, — «ЧЕК ПОЙНТ СОФТВЕР ТЕКНОЛОДЖИС БЕЛРУС» (Check Point Software Technologies).





Другой новый резидент — лидер в разработке «медицинского» софта «Сенсори Текнолоджис» (Sensory Technologies, Канада).





Включена в ПВТ и швейцарская компания «Лувэа БЛР» (Luware). Она открыла центр разработки в Минске и будет заниматься созданием системы управления звонками, интегрированными в Microsoft Teams.









Другой новый серьезный игрок — «СПГ Софтвэ Солюшнс» (SPG Software Solutions, Австрия). Занимается финтехом.





Новые IT-компании работают в промышленном секторе. Моделированием зданий и сооружений в рамках ПВТ займется «ЭНЭКА» (BIM-проектирование). Компания «Фрешли Дата» разрабатывает ПО для автоматизации бизнес-процессов в сфере электронной торговли с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта.

Самое интересное, что резидентом стала и компания «ТУТ БАЙ МЕДИА». Это, как известно, юрлицо крупного белорусского интернет-СМИ. Компания в ПВТ будет заниматься услугами в сфере интернет-рекламы и классифайда.





Восемь компаний получили отрицательное заключение по итогам научно-технической экспертизы. Восемь — лишены статуса резидента ПВТ.





Всего сейчас в ПВТ 684 компании.