Топ-10 барьеров для развития белорусского бизнеса – 2019

Опрос состоялся в июле-августе 2019 года. В нем приняли участие представители 401 компании, действующей в Беларуси. Исследование было проведено в рамках проекта международной технической помощи "Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума", реализуемого при поддержке Европейского Союза.





В частности, в ходе опроса, бизнесменам было предложено назвать наиболее существенные внешние барьеры для развития бизнеса в Беларуси. На основании их ответов Thinktanks.by составил Топ-10 барьеров для бизнеса.





Наиболее популярным ответом предпринимателей оказался: высокие ставки налогов. Так считает 50% опрошенных.





Также весьма серьезной для предпринимателей проблемой являются обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.). Их в качестве барьера назвали 46,8% респондентов.









На третьем месте по проблемной популярности – неравные условия деятельности по сравнению c государственными предприятиями. Такой ответ дало 44,3% респондентов.





Изменчивое законодательство (в том числе налоговое) оказалось на четвертой позиции в топе барьеров – его упомянули 43,5 опрошенных.





Пятое место заняли высокие процентные ставки. Их назвали 40% бизнесменов.





Далее в рейтинге по мере убывания ответов респондентов оказались нестабильность национальной валюты (высокая инфляция, непредсказуемые изменения валютного курса); неэффективная судебная система (суды не являются независимыми, сложности с обеспечением исполнения контрактов, прав инвесторов и т.п.); произвольная трактовка законодательства органами власти; недобросовестная конкуренция со стороны других участников рынка.





Замыкает Топ-10 белорусских барьеров высокая арендная плата. Ее назвали проблемой 22,8% представителей белорусских компаний.





Проблемы почти не меняются





Примечательно, что многие барьеры для развития бизнеса в Беларуси сохраняются годами. В прошлом году представители Исследовательского центра ИПМ выделили, на основании опросов, основные проблемы малых и средних предприятий на протяжении 2010-2018 годов.





Главным барьером бизнес тогда называл высокие ставки налогов. Об этом сообщило 59% респондентов.





47% считало проблемой изменчивое законодательство (в том числе налоговое).





46% опрошенных назвали обременительные административные процедуры (лицензия, сертификация, ерки и пр.)





44% сочли проблемой высокие процентные ставки.





40% бизнесменов называли барьером высокую арендную плату.





Все эти проблемы остаются среди основных и в рейтинге 2019 года.