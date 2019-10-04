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Экономист: Беларусь прошла три развилки. Нынешняя может стать последней для «модели» Лукашенко

3 октября в прямом эфире tut.by вышел последний выпуск программы «Экономика на пальцах» в видеоформате.

У экономиста Сергея Чалого зародилось подозрение, что среди управленцев страной негласно, а может, и гласно, родился новый консенсус, который кратко можно описать так: не будем ничего трогать в экономике глобально, потому что страшно. Будем решать локальные проблемы в надежде, что смерть предыдущей модели развития Беларуси пройдет «безболезненно».

Время уходит, суперпрофессиональное правительство готово действовать, но политической воли главы государства нет. Ее ждали после выборов 2015 года. Но, видимо, не дождутся и после выборов в 2020 году.


По какому сценарию тогда пойдет развитие страны? Большая Эстония или большая Молдова? Есть ли в этом угроза суверенитету? Страна начнет распадаться на экономические анклавы в границах Беларуси, где будет теплиться какая-то жизнь, а окраина вымрет?

Попробовали ответить на эти вопросы и подвели итог потерянным годам в «Экономике на пальцах» Сергей Чалый и главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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